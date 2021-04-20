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    Сможет ли «Детройт» ярко выступить в Далласе?

    «Даллас» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Детройт»
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    Филип Задина
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Детройт». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Даллас» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Даллас»

    В нынешнем сезоне НХЛ техасцы успели выйти на лед 43 раза. В этих встречах они набрали 46 очков, благодаря чему в Центральном дивизионе занимают шестое место.

    В апреле результаты «Далласа» делятся на двухматчевые отрезки, в которых «шерифы» то побеждают, то терпят неудачи. К примеру, в начале текущего месяца «звезды» взяли верх над «Нэшвиллом» (4:1) и «Каролиной» (3:2).

    Затем подопечные Рика Боунесса остались без очков во второй стыковой игре с «Кейнс» (0:1), после чего они успели слиться «Чикаго» в гостевой встрече 7 апреля (2:4).

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    Позже «Даллас» прибил «Чикаго» (5:1) и «Флориду» (4:1), а также уступил «Нэшвиллу» (2:3 Б) и «Флориде» (2:3 ОТ). В паре недавних матчей «Старз» раскатали «Коламбус» (4:1; 5:1).

    «Детройт»

    Коллектив из Мичигана имеет в своем активе 38 баллов, добытых в 46 матчах регулярного чемпионата. В зачете Центрального дивизиона он находится на восьмой позиции.

    4 апреля «Детройт» провел вторую встречу подряд с «Тампой-Бэй» на «Амали Арене». И если в первой игре «Ред Уингз» ожидаемо уступили (1:2), то во втором поединке они разнесли «молний» (5:1).

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    • После успешного выезда во Флориду команда Джеффа Блашилла дважды проиграла «Нэшвиллу» (2:3 Б; 1:7). А затем «крылышки» выстрелили серией из трех побед.

    Пару раз «Детройт» огорчил «Каролину» (5:4 Б; 3:1), после чего он снес «Чикаго» (4:1). Еще в одной игре с «Блэкхокс» красно-белые и сами серьезно пострадали (0:4).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Детройта» — 3.60.

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    В апреле «Даллас» решил чередовать два победных матча двумя потерями. В последней паре встреч техасцы были сильнее, поэтому теперь они могут снова растранжирить очки.

    Ребята из Мичигана в текущем сезоне забивали «шерифам» 3 шайбы в двух поединках из четырех. Возможно, удастся повторить подобную результативность дерзким «крылышкам» и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.87.

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