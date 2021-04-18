В первом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 18:00 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Свой путь в плей-офф КХЛ московский клуб начал со столичного дерби, в ходе которого он четырежды подряд обыграл «Спартак» (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1). А в следующем раунде «кони» сошлись с «Локомотивом».

В первой битве с «Локо» ЦСКА проиграл (0:2), после чего он взял верх во втором и третьем матчах серии (4:1; 2:1 ОТ). Затем «московские армейцы» чередовали поражения с победами (0:3; 3:2; 1:2 ОТ; 2:0) и все же вышли в финал конференции.

В главной битве «Запада» подопечные Игоря Никитина сразились со СКА. В этой серии столичная команда стартовала с трех побед кряду (3:0; 2:0; 5:2).

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Но решить все быстро москвичам не удалось, поскольку в двух следующих поединках они проиграли (1:3; 2:3 ОТ). Финальная заруба состоялась 12 апреля. В ней ЦСКА одержал верх (2:0).

«Авангард»

Омская команда в 1/4 финала «Востока» встретилась с «Автомобилистом». В начале серии «ястребы» дважды победили (3:0; 4:3). А после поражения 6 марта (1:2) они затащили еще две игры (4:3 ОТ; 3:1).

Следующим соперником «Авангарда» оказался «Металлург» Мг, которому омичи уступили крупно в первом же поединке (2:5). Но позже команда пару раз прихлопнула «Магнитку» (2:1 ОТ; 3:0).

Еще одно противостояние с «лисами» закончилось для ребят Боба Хартли разгромом (1:7). А в паре финальных встреч его подопечные добыли крупные победы (4:0; 5:1).

В финале конференции «Авангард» дважды разобрался с «Ак Барсом» (3:1; 2:0), после чего сам пережил парочку неудач (1:2; 1:2). В пятом и шестом поединках соперники снова обменялись любезностями (3:2 ОТ; 0:2), а седьмую игру затащили «ястребы» (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа ЦСКА оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 4.16.

Обе команды проделали солидный путь к финалу. После стадии 1/4 они провели затяжные серии с сильными противниками, из-за чего потратили много сил.

В «регулярке» же соперники пересеклись между собой дважды. Оба раза подопечные Никитина были сильнее (4:2; 4:1). Да, московский клуб знает, как противостоять «Авангарду», поэтому домашнюю серию он хотел бы начать ярко. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.02.