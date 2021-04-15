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    Чего ожидать от финала Восточной конференции?

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    В седьмом матче финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 15 Апреля 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.00
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    «Ак Барс»

    В четвертьфинале конференции канадский клуб встретился с «Торпедо». Особых проблем «автозаводцы» не доставили. «Коты» выиграли четыре встречи кряду (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1) и прошли дальше.

    В следующем раунде состоялось «зеленое дерби». В противостоянии с «Салаватом Юлаевым» «Ак Барс» снова был хорош, победив четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 2:3).

    А в финале «Востока» уже пошла жара. Первые игры с «Авангардом» прошли на «Татнефть-Арене». На глазах у собственных болельщиков казанцы облажались (1:3; 0:2). Но в Балашихе гости смогли реабилитироваться (2:1: 2:1).

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    Пятая игра серии снова оказалась для «Ак Барса» неудачной. Ребята Квартальнова не сдержали оппонентов в дополнительное время (2:3). Шестая же встреча закончилась победой зеленых всухую (2:0).

    «Авангард»

    Омская команда на стадии четвертьфинала конференции также не испытывала особых трудностей. В первых двух матчах с «Автомобилистом» «ястребы» победили (3:0; 4:3), а после поражения (1:2) они затащили еще две встречи (4:3 ОТ; 3:1).

    В полуфинале «Востока» соперником «Авангарда» оказался «Металлург» Мг, которому омичи уступили в дебютной игре (2:5). В паре следующих поединков подопечные Боба Хартли победили (2:1 ОТ; 3:0).

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    • Затем «Авангард» снова влетел «Магнитке» крупно (1:7), но вынес оппонентов в двух заключительных матчах (4:0; 5:0). Финал конференции начался для «ястребов» с побед над «Ак Барсом» (3:1; 2:0).

    Когда серия переехала в Балашиху, «Авангард» уступил «котам» (1:2; 1:2). Пятый матч остался за командой Хартли (3:2 ОТ), но в шестом поединке противостояния омичи проиграли (0:2).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Авангарда» — 3.17.

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    Два лидера «Востока» провели отличную серию, в которой сильнейшего не определили даже после шести матчей. Теперь все решится на «Татнефть-Арене», где казанцы еще не обыгрывали «Авангард» в данном противостоянии.

    Поединки топов конференции проходили спокойно. Ни в одном из матчей не было забито больше 4 голов. Учитывая, что команды накопили усталость, а цена ошибки слишком высока, соперники предпочтут осторожную игру. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 1.77.

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