В седьмом матче финала «Востока» «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В четвертьфинале конференции канадский клуб встретился с «Торпедо». Особых проблем «автозаводцы» не доставили. «Коты» выиграли четыре встречи кряду (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1) и прошли дальше.

В следующем раунде состоялось «зеленое дерби». В противостоянии с «Салаватом Юлаевым» «Ак Барс» снова был хорош, победив четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 2:3).

А в финале «Востока» уже пошла жара. Первые игры с «Авангардом» прошли на «Татнефть-Арене». На глазах у собственных болельщиков казанцы облажались (1:3; 0:2). Но в Балашихе гости смогли реабилитироваться (2:1: 2:1).

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Пятая игра серии снова оказалась для «Ак Барса» неудачной. Ребята Квартальнова не сдержали оппонентов в дополнительное время (2:3). Шестая же встреча закончилась победой зеленых всухую (2:0).

«Авангард»

Омская команда на стадии четвертьфинала конференции также не испытывала особых трудностей. В первых двух матчах с «Автомобилистом» «ястребы» победили (3:0; 4:3), а после поражения (1:2) они затащили еще две встречи (4:3 ОТ; 3:1).

В полуфинале «Востока» соперником «Авангарда» оказался «Металлург» Мг, которому омичи уступили в дебютной игре (2:5). В паре следующих поединков подопечные Боба Хартли победили (2:1 ОТ; 3:0).

Затем «Авангард» снова влетел «Магнитке» крупно (1:7), но вынес оппонентов в двух заключительных матчах (4:0; 5:0). Финал конференции начался для «ястребов» с побед над «Ак Барсом» (3:1; 2:0).

Когда серия переехала в Балашиху, «Авангард» уступил «котам» (1:2; 1:2). Пятый матч остался за командой Хартли (3:2 ОТ), но в шестом поединке противостояния омичи проиграли (0:2).

Прогноз

Победа «Ак Барса» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Авангарда» — 3.17.

Два лидера «Востока» провели отличную серию, в которой сильнейшего не определили даже после шести матчей. Теперь все решится на «Татнефть-Арене», где казанцы еще не обыгрывали «Авангард» в данном противостоянии.

Поединки топов конференции проходили спокойно. Ни в одном из матчей не было забито больше 4 голов. Учитывая, что команды накопили усталость, а цена ошибки слишком высока, соперники предпочтут осторожную игру. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 1.77.