В шестом матче финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 13 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В плей-офф КХЛ омский клуб на стадии 1/4 финала «Востока» сошелся с «Автомобилистом». В стартовых встречах в Балашихе хозяева дважды взяли верх (3:0; 4:3).

Далее серия переехала в Екатеринбург. В дебютном гостевом поединке «Авангард» потерпел поражение (1:2). В парочке следующих матчей омичи были сильнее (4:3 ОТ; 3:1).

В полуфинале конференции коллектив Боба Хартли проиграл первый поединок «Магнитке» (2:5). А после двух побед над «сталеварами» (2:1 ОТ; 3:0) «ястребы» еще раз крупно влетели «Металлургу» Мг (1:7).

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Затем «Авангард» дважды разбил оппонентов (4:0; 5:1), а в дебютных матчах финала «Востока» он разобрался с «Ак Барсом» (3:1; 2:0). Пару следующих встреч ребята Хартли провалили (1:2; 1:2). Пятый поединок серии закончился победой (3:2 ОТ).

«Ак Барс»

Первым соперником казанского клуба в раунде на вылет было «Торпедо». Но в этом противостоянии «коты» добыли четыре победы подряд (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1), благодаря чему без напряга прошли дальше.

В полуфинале конференции состоялось «зеленое дерби». И здесь «Салават Юлаев» толком не сумел навязать борьбу. Снова «Ак Барс» выиграл четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

С жестким сопротивлением казанцы столкнулись только в финале «Востока». На старте противостояния с «Авангардом» команда из республики Татарстан дважды уступила на «Татнефть-арене» (1:3; 0:2).

Затем в Балашихе подопечные Дмитрия Квартальнова смогли добыть две победы (2:1; 2:1), что позволило восстановить равенство. Слились «барсы» в пятой игре (2:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Авангарда» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Ак Барса» — 2.46.

В данной серии соперники пока обыгрывали друг друга только на чужом льду. Но теперь у казанцев права на ошибку просто нет.

Коллектив Хартли приложит все усилия, чтобы пройти в финал турнира на глазах у своих болельщиков, которые придадут хозяевам дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой 0 за 1.98.