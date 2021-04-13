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    Станет ли шестой матч в серии ключевым?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    Четвертый матч между «Авангардом» и «Ак Барсом»
    В шестом матче финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 13 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 13 Апреля 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    В плей-офф КХЛ омский клуб на стадии 1/4 финала «Востока» сошелся с «Автомобилистом». В стартовых встречах в Балашихе хозяева дважды взяли верх (3:0; 4:3).

    Далее серия переехала в Екатеринбург. В дебютном гостевом поединке «Авангард» потерпел поражение (1:2). В парочке следующих матчей омичи были сильнее (4:3 ОТ; 3:1).

    В полуфинале конференции коллектив Боба Хартли проиграл первый поединок «Магнитке» (2:5). А после двух побед над «сталеварами» (2:1 ОТ; 3:0) «ястребы» еще раз крупно влетели «Металлургу» Мг (1:7).

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    Затем «Авангард» дважды разбил оппонентов (4:0; 5:1), а в дебютных матчах финала «Востока» он разобрался с «Ак Барсом» (3:1; 2:0). Пару следующих встреч ребята Хартли провалили (1:2; 1:2). Пятый поединок серии закончился победой (3:2 ОТ).

    «Ак Барс»

    Первым соперником казанского клуба в раунде на вылет было «Торпедо». Но в этом противостоянии «коты» добыли четыре победы подряд (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1), благодаря чему без напряга прошли дальше.

    В полуфинале конференции состоялось «зеленое дерби». И здесь «Салават Юлаев» толком не сумел навязать борьбу. Снова «Ак Барс» выиграл четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

    С жестким сопротивлением казанцы столкнулись только в финале «Востока». На старте противостояния с «Авангардом» команда из республики Татарстан дважды уступила на «Татнефть-арене» (1:3; 0:2).

    Затем в Балашихе подопечные Дмитрия Квартальнова смогли добыть две победы (2:1; 2:1), что позволило восстановить равенство. Слились «барсы» в пятой игре (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Ак Барса» — 2.46.

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    В данной серии соперники пока обыгрывали друг друга только на чужом льду. Но теперь у казанцев права на ошибку просто нет.

    Коллектив Хартли приложит все усилия, чтобы пройти в финал турнира на глазах у своих болельщиков, которые придадут хозяевам дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой 0 за 1.98.

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