«Авангард»
В плей-офф КХЛ омский клуб на стадии 1/4 финала «Востока» сошелся с «Автомобилистом». В стартовых встречах в Балашихе хозяева дважды взяли верх (3:0; 4:3).
Далее серия переехала в Екатеринбург. В дебютном гостевом поединке «Авангард» потерпел поражение (1:2). В парочке следующих матчей омичи были сильнее (4:3 ОТ; 3:1).
В полуфинале конференции коллектив Боба Хартли проиграл первый поединок «Магнитке» (2:5). А после двух побед над «сталеварами» (2:1 ОТ; 3:0) «ястребы» еще раз крупно влетели «Металлургу» Мг (1:7).
Затем «Авангард» дважды разбил оппонентов (4:0; 5:1), а в дебютных матчах финала «Востока» он разобрался с «Ак Барсом» (3:1; 2:0). Пару следующих встреч ребята Хартли провалили (1:2; 1:2). Пятый поединок серии закончился победой (3:2 ОТ).
«Ак Барс»
Первым соперником казанского клуба в раунде на вылет было «Торпедо». Но в этом противостоянии «коты» добыли четыре победы подряд (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1), благодаря чему без напряга прошли дальше.
В полуфинале конференции состоялось «зеленое дерби». И здесь «Салават Юлаев» толком не сумел навязать борьбу. Снова «Ак Барс» выиграл четырежды (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).
С жестким сопротивлением казанцы столкнулись только в финале «Востока». На старте противостояния с «Авангардом» команда из республики Татарстан дважды уступила на «Татнефть-арене» (1:3; 0:2).
Затем в Балашихе подопечные Дмитрия Квартальнова смогли добыть две победы (2:1; 2:1), что позволило восстановить равенство. Слились «барсы» в пятой игре (2:3 ОТ).
Прогноз
Победа «Авангарда» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Ак Барса» — 2.46.
В данной серии соперники пока обыгрывали друг друга только на чужом льду. Но теперь у казанцев права на ошибку просто нет.
Коллектив Хартли приложит все усилия, чтобы пройти в финал турнира на глазах у своих болельщиков, которые придадут хозяевам дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой 0 за 1.98.