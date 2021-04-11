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    Сможет ли «Чикаго» прервать гостевую серию без побед?

    «Коламбус» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Чикаго»
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    Райан Карпентер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
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  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Коламбус»

    В 42 играх регулярного чемпионата команда из Огайо смогла заработать всего 38 очков, из-за чего она опустилась на седьмое место в таблице Центрального дивизиона.

    С 23 по 28 марта «Коламбус» провел отрезок из четырех поединков без побед. Пару раз «мундиры» уступили «Каролине» (0:3; 3:4 ОТ), а в двух встречах они влетели «Детройту» (1:3; 1:4).

    В последнем матче прошлого месяца «Блю Джекетс» одержали верх над «Тампой-Бэй», после чего команду Джона Тортореллы ждала еще одна серия поражений.

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    Уступил «Коламбус» «Тампе» (2:3) и «Флориде» (2:5; 0:3). В паре недавних встреч «мундиры» снова по разу победили (4:2) и проиграли (4:6) «Тампе-Бэй».

    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса провела в регулярном чемпионате 41 встречу, заработав 41 балл. В зачете Центрального дивизиона она располагается на пятой позиции.

    24 и 26 марта «Чикаго», который заметно сбавил, сумел дважды обыграть тогдашних лидеров дивизиона — «Флориду» (3:2; 3:0). Но после тех матчей «дрозды» пару раз уступили «Нэшвиллу» (1:3; 2:3).

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    • В конце марта и начале апреля состоялись поединки с «Каролиной». На своем льду подопечные Джереми Коллитона по разу победили (2:1) и проиграли (3:4).

    Далее «Би-хокс» пытались противостоять «Нэшвиллу», но крупно влетели «хищникам» на выезде (0:3). А в недавних матчах «Чикаго» одержал верх (4:2) и слился (1:5) «Далласу».

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Чикаго» — 2.74.

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    В гостях команда из Иллинойса проигрывает пять матчей подряд. Теряют очки «дрозды» в основное время, пропуская 3+ шайбы.

    Но такую грустную статистику можно оборвать в дуэли с «Коламбусом», который выступает еще хуже как дома, так и на выезде. Сейчас «мундиры» находятся на расстоянии 6 баллов от последнего места и являются самой пропускающей командой дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» или ничья за 1.68.

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