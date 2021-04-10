В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Команда из Миссури в 39 играх чемпионата заработала 40 очков. С такими показателями она находится на пятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона.

20 и 21 марта «Сент-Луис» добыл две победы над «Сан-Хосе» в гостях (2:1 Б; 5:2). А после поединков с «акулами» команду настигла полоса из семи поражений подряд.

Началась эта серия с выездных потерь в матчах против «Вегаса» (1:5) и «Миннесоты» (0:2). Позже на своем льду подопечные Крэйга Беруби влетели «Анахайму» (1:4; 2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Еще пару раз «музыканты» проиграли «Колорадо» (2:3; 1:2), после чего были раздавлены «Вегасом» (1:6). Но 8 апреля отрезок без побед был прерван благодаря удачному поединку с «отбросами» (3:1).

«Миннесота»

Ребята из Сент-Пола провели в регулярном первенстве 38 матчей и набрали в них 50 очков. В рейтинге Западной конференции команда занимает третью строчку.

Последний раз с «Сент-Луисом» «Миннесота» встречалась 26 марта. В «Эксел Энерджи Центре» «дикарям» удалось добыть победу (2:0). Для «Минни» это был третий выигранный поединок кряду.

Однако долго серия без поражений не продлилась, поскольку в паре следующих матчей подопечные Дина Эвансона уступили «Сан-Хосе» (3:4 Б; 2:4).

Позже «Миннесота» дважды прихлопнула «Вегас» (3:2 Б; 2:1). А затем дома она устроила голевую зарубу с «Колорадо». В матчах против «Эвс» «Минни» уступила (4:5) и добыла крупную победу (8:3).

Прогноз

На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 2.31, ничья оценивается в 4.38, а победа «Миннесоты» — в 2.74.

Букмекеры считают фаворитами хозяев грядущей встречи. Но «Сент-Луис» находится далеко не в лучшей форме, в то время как «дикари» проводят хорошие матчи и забивают много.

В гостях Капризов и компания в очередной раз должны показать яркую игру и запомниться результативными действиями. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» или ничья за 1.71.