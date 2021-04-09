В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия в регулярном чемпионате приняла участие в 39 матчах и заработала в них 54 балла. В рейтинге Восточного дивизиона она расположилась на первой позиции.

В трех играх из четырех в конце марта «Вашингтон» был хорош. Дважды «Кэпс» у себя дома прибили «Нью-Джерси», а затем одержали верх над «Рейнджерс» (5:4).

А вот в паре следующих матчей с командами из Нью-Йорка «Вашингтон» потерпел разгромные поражения. Уступили подопечные Питера Лавиолетта «рейнджерам» (2:5) и «Айлендерс» (4:8).

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Но снова выйти на первое место «Вашингтону» помог «Нью-Джерси» (2:1 ОТ; 5:4). В последнем же поединке столичные парни минимально проиграли «Айлендерс» (0:1).

«Бостон»

Команде из Массачусетса удалось провести 36 матчей в регулярном первенстве. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертое место с 46 баллами в копилке.

17 и 19 марта «Бостон» добыл победы над «Питтсбургом» (2:1) и «Баффало» (4:1). С того момента «Брюинз» по разу чередуют удачные исходы встреч потерями очков.

После разгрома «Сэйбрз» команда Брюса Кэссиди уступила «Айлендерс» (3:4 ОТ), а затем снова обыграла «клинков» (3:2). Позже «мишки» слились «Нью-Джерси» (0:1) и одержали верх во втором поединке с «Девс» (5:4 Б).

В матчах с «Питтсбургом» «Бостон» также успел проиграть (1:4) и добыть убедительную победу (7:5). А в последних встречах «Бис» уступили (2:3 ОТ) и прихлопнули (4:2) «Филадельфию».

Прогноз

Победа «Вашингтона» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Бостона» — 2.30.

В грядущем матче лидеры Восточного дивизиона должны обязательно брать очки, иначе «Айлендерс» могут подвинуть столичных ребят на второе место.

Но «Кэпс» сразятся с соперником, который в последнее время устраивает качели, играя нестабильно. Поэтому дома коллектив Лавиолетта должен спокойно разбираться с «Бостоном». Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья за 1.69.