В четвертом матче финала «Запада» СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Заняв второе место в турнирной таблице Западной конференции, питерская команда попала на минское «Динамо» в 1/4 финала «Запада». В первых трех встречах в плей-офф СКА добыл победы (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

Однако в четвертом поединке с «зубрами» «армейцы» проиграли (1:2). Дуэль в «Ледовом дворце» 10 марта все поставила на свои места, фавориты одержали победу (4:3) и прошли дальше.

В полуфинале конференции подопечные Валерия Брагина сразились с «Динамо» Москва. В дебютной встрече в рамках 1/2 питерцы потерпели разгромное поражение (1:4).

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В четырех следующих поединках сильнее был только СКА (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0). А вот финал «Запада» ребята Брагина откровенно проваливают. В трех матчах с ЦСКА коллектив из Санкт-Петербурга уступил (0:3; 0:2; 2:5).

ЦСКА

Столичный клуб был лидером Западного дивизиона. В плей-офф же «армейцы» попали на «Спартак». Но на данном этапе красно-синие четырежды подряд победили (1:0; 5:1; 3:0; 3:1), благодаря чему уверенно ворвались в 1/2 финала «Запада».

Полуфинал конференции получился для ЦСКА напряженным. Противостояние с «Локомотивом» дошло до семи матчей. В стартовой игре «кони» уступили (0:2), а затем добыли пару побед (4:1; 2:1 ОТ).

Четвертая встреча, прошедшая в Ярославле, была для ЦСКА провальной (0:3). Но вернувшись в Москву, подопечные Игоря Никитина снова взяли верх (3:2).

В шестом поединке серии ЦСКА вновь потерпел поражение (1:2 ОТ), а дома «армейцы» все же добыли четвертую победу (2:0) и прошли в финал «Запада». На этой стадии «кони» трижды хлопнули СКА (2:0; 3:0; 5:2).

Прогноз

Победа СКА в четвертом матче серии оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.46.

Питерцы пока сливаются без боя. ЦСКА выглядит намного сильнее и находится в одном шаге от попадания в финал КХЛ. Однако СКА будет бороться до последнего, особенно на своем льду.

Команда Брагина попытается отложить выход ЦСКА в заключительный раунд, а москвичам очень бы хотелось затащить серию всухую. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4 за 1.89.