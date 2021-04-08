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    Еще одно дерби в «Ледовом дворце» получится результативным?

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Антон Бурдасов
    В четвертом матче финала «Запада» СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 8 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Апреля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    СКА

    Заняв второе место в турнирной таблице Западной конференции, питерская команда попала на минское «Динамо» в 1/4 финала «Запада». В первых трех встречах в плей-офф СКА добыл победы (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

    Однако в четвертом поединке с «зубрами» «армейцы» проиграли (1:2). Дуэль в «Ледовом дворце» 10 марта все поставила на свои места, фавориты одержали победу (4:3) и прошли дальше.

    В полуфинале конференции подопечные Валерия Брагина сразились с «Динамо» Москва. В дебютной встрече в рамках 1/2 питерцы потерпели разгромное поражение (1:4).

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    В четырех следующих поединках сильнее был только СКА (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0). А вот финал «Запада» ребята Брагина откровенно проваливают. В трех матчах с ЦСКА коллектив из Санкт-Петербурга уступил (0:3; 0:2; 2:5).

    ЦСКА

    Столичный клуб был лидером Западного дивизиона. В плей-офф же «армейцы» попали на «Спартак». Но на данном этапе красно-синие четырежды подряд победили (1:0; 5:1; 3:0; 3:1), благодаря чему уверенно ворвались в 1/2 финала «Запада».

    Полуфинал конференции получился для ЦСКА напряженным. Противостояние с «Локомотивом» дошло до семи матчей. В стартовой игре «кони» уступили (0:2), а затем добыли пару побед (4:1; 2:1 ОТ).

    Четвертая встреча, прошедшая в Ярославле, была для ЦСКА провальной (0:3). Но вернувшись в Москву, подопечные Игоря Никитина снова взяли верх (3:2).

    В шестом поединке серии ЦСКА вновь потерпел поражение (1:2 ОТ), а дома «армейцы» все же добыли четвертую победу (2:0) и прошли в финал «Запада». На этой стадии «кони» трижды хлопнули СКА (2:0; 3:0; 5:2).

    Прогноз

    Победа СКА в четвертом матче серии оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.46.

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    Питерцы пока сливаются без боя. ЦСКА выглядит намного сильнее и находится в одном шаге от попадания в финал КХЛ. Однако СКА будет бороться до последнего, особенно на своем льду.

    Команда Брагина попытается отложить выход ЦСКА в заключительный раунд, а москвичам очень бы хотелось затащить серию всухую. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4 за 1.89.

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