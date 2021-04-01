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    «Баффало» снова пострадает от «Филадельфии»?

    «Баффало» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Филадельфия»
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    Михаэль Раффль
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.80
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    «Баффало»

    В 34 играх регулярного первенства команда из Буффало заработала всего 17 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Сэйбрз» занимают последнее место.

    В поединке 17 марта, который состоялся в Ньюарке, «Баффало» потерпел поражение от «Нью-Джерси» (2:3). Это был 12 проигранный матч кряду, из-за чего руководство клуба отправило Ральфа Крюгера в отставку.

    На его место пришел тренер Дон Гранато, который успел провести с «Себс» 6 поединков. Но пока «клинки» при нем ни разу не победили. В его дебютной игре «Баффало» был разбит «Бостоном» (1:4).

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    Позже команда потерпела поражение от «Рейнджерс» (3:5) и крупно влетела «Питтсбургу» (2:5; 0:4). Далее «Баффало» потерял очки в дуэлях с «Бостоном» (2:3) и «Филадельфией» (3:4 ОТ).

    «Филадельфия»

    Приняв участие в 34 матчах регулярного чемпионата, филадельфийский клуб заработал 38 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона он является пятым.

    Недавно «Филадельфия» потеряла много очков в поединках с соперниками из Нью-Йорка. В одной из подобных встреч «летчики» были раздавлены «Рейнджерс» 18 марта (0:9).

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    • Затем состоялись три матча с «Айлендерс». В первой игре команда Алена Виньо одержала верх (4:3), после чего дважды уступила «островитянам» (1:6; 1:2 ОТ).

    Позже оранжевые влетели «Нью-Джерси» (3:4) и «Рейнджерс» (3:8), а 27 марта «Филадельфия» смогла обыграть «синерубашечников» (2:1). В последнем поединке «Флайерз» взяли верх над «Баффало» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 3.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Филадельфии» — 1.84.

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    В нынешнем сезоне НХЛ команды встретились между собой трижды. Когда «Баффало» был еще в порядке, он победил (6:1). В следующих пяти матчах верх брали «летчики».

    Трижды в пяти поединках ребята Виньо обеспечивали себе перевес в 3 шайбы, а две последних дуэли перешагивали за час игры.

    После серии неудач «Флайерз» начали приходить в себя лишь недавно. Встреча со слабейшим клубом Лиги должна снова придать уверенности. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» с форой -1 за 2.01.

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