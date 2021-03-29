В седьмом матче 1/2 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 29 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В регулярном чемпионате команда из Москвы заняла первое место в Западной конференции с 91 баллом на счету. А в плей-офф красно-синие попали на «Спартак».

Четвертьфинальная серия не принесла ЦСКА никаких проблем. «Армейцы» в четырех встречах обыграли коллектив Олега Знарка (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

В 1/2 финала «Запада» команда Игоря Никитина противостоит более мощному сопернику. Стартовал полуфинал для московского клуба с поражения от «Локомотива» (0:2).

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В двух следующих играх с «Локо» «армейцы» добыли победы (4:1; 2:1), после чего пережили разгром на «Арене-2000» (0:3). Вернувшись в Москву 25 марта, ЦСКА снова оказался сильнее (3:2), а в последнем матче красно-синие уступили (1:2 ОТ).

«Локомотив»

Ярославцы в регулярном чемпионате набрали 83 балла и заняли четвертое место в турнирной таблице «Запада». А в первом раунде на вылет они встретились с «Йокеритом».

Четырежды команды сыграли на «Арене-2000». К этому противостоянию «шуты» подошли не в лучшей форме, поэтому «Локомотив» спокойно прошел финнов благодаря четырем победам подряд (1:0; 5:0; 3:2 ОТ; 4:1).

Хорошо коллектив Андрея Скабелки начал и полуфинал конференции, прибив ЦСКА (2:0). Но в паре следующих матчей «железнодорожники» проиграли (1:4; 1:2 ОТ).

Еще в одной встрече в Ярославле «Локомотив» добыл крупную победу (3:0), после чего в Москве было третье поражение (2:3). В шестом матче ребята Скабелки взяли верх в дополнительное время стараниями Владимира Ткачева (2:1 ОТ).

Прогноз

Победа ЦСКА в седьмом матче серии оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.62, а на победу «Локомотива» — 3.60.

Два топ-клуба «Запада» провели достойную серию, которая завершится сегодня. По силе команды сейчас смотрятся одинаково, но «армейцы» получают преимущество домашней арены.

В двух очных матчах из трех в серии, прошедших в Москве, красно-синие победили, забив 3+ гола в каждом. Поэтому на своем льду коллектив Игоря Никитина будет играть первым номером и не позволит себе слить сезон на глазах у родных болельщиков. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.74.