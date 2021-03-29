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    На своем льду «армейцы» не отдадут путевку в финал «Запада»

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 29 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Сергей Андронов
    В седьмом матче 1/2 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 29 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Марта 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В регулярном чемпионате команда из Москвы заняла первое место в Западной конференции с 91 баллом на счету. А в плей-офф красно-синие попали на «Спартак».

    Четвертьфинальная серия не принесла ЦСКА никаких проблем. «Армейцы» в четырех встречах обыграли коллектив Олега Знарка (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

    В 1/2 финала «Запада» команда Игоря Никитина противостоит более мощному сопернику. Стартовал полуфинал для московского клуба с поражения от «Локомотива» (0:2).

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    В двух следующих играх с «Локо» «армейцы» добыли победы (4:1; 2:1), после чего пережили разгром на «Арене-2000» (0:3). Вернувшись в Москву 25 марта, ЦСКА снова оказался сильнее (3:2), а в последнем матче красно-синие уступили (1:2 ОТ).

    «Локомотив»

    Ярославцы в регулярном чемпионате набрали 83 балла и заняли четвертое место в турнирной таблице «Запада». А в первом раунде на вылет они встретились с «Йокеритом».

    Четырежды команды сыграли на «Арене-2000». К этому противостоянию «шуты» подошли не в лучшей форме, поэтому «Локомотив» спокойно прошел финнов благодаря четырем победам подряд (1:0; 5:0; 3:2 ОТ; 4:1).

    Хорошо коллектив Андрея Скабелки начал и полуфинал конференции, прибив ЦСКА (2:0). Но в паре следующих матчей «железнодорожники» проиграли (1:4; 1:2 ОТ).

    Еще в одной встрече в Ярославле «Локомотив» добыл крупную победу (3:0), после чего в Москве было третье поражение (2:3). В шестом матче ребята Скабелки взяли верх в дополнительное время стараниями Владимира Ткачева (2:1 ОТ).

    Прогноз

    Победа ЦСКА в седьмом матче серии оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.62, а на победу «Локомотива» — 3.60.

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    Два топ-клуба «Запада» провели достойную серию, которая завершится сегодня. По силе команды сейчас смотрятся одинаково, но «армейцы» получают преимущество домашней арены.

    В двух очных матчах из трех в серии, прошедших в Москве, красно-синие победили, забив 3+ гола в каждом. Поэтому на своем льду коллектив Игоря Никитина будет играть первым номером и не позволит себе слить сезон на глазах у родных болельщиков. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.74.

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