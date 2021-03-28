ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон Анастасия Мишина и Александр ГаллямовЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титулПримера: кто станет чемпионом, а кто еще может удивить?
  • 12:06
    • ЦСКА предлагает Оличу контракт на один год
    Все новости спорта

    Сколько голов забьют «Торонто» и «Эдмонтон»?

    «Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Торонто»

    Канадский клуб из провинции Онтарио в 33 матчах регулярного сезона заработал 44 очка. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает первое место.

    Однако лидеры в последнее время транжирят много баллов. В девяти недавних встречах «Торонто» проиграл 6 раз. С 5 по 10 марта «листочки» уступили «Ванкуверу» (1:3; 2:4) и «Виннипегу» (3:4).

    А после победы над «Виннипегом» во втором стыковом поединке (4:3 ОТ) подопечные Шелдона Кифа снова влетели «Джетс» (2:5). Позже «кабаны» проиграли «Оттаве» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще одно поражение «Торонто» пережил в дуэли с «Калгари» (3:4), после чего взял у «Флеймз» реванш (2:0). В недавнем поединке «листья» разобрались с «Оттавой» (3:2 ОТ).

    «Эдмонтон»

    Команда из провинции Альберта, Канада, провела в чемпионате 34 матча, в которых набрала 42 балла. В зачете Северного дивизиона она замыкает топ-3.

    Недавно «Эдмонтон» оформил красивую серию из четырех домашних побед. В «Роджерс Плейс» «Ойлерз» хлопнули «Калгари» (3:2) и трижды разобрались с «Оттавой» (3:2; 7:1; 6:2).

  • НХЛ. Дубли Кузнецова и Бучневича, шайбы Овечкина, Орлова, Капризова и Михеева
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 марта
  • Сегодня

    • Но как только команда Дэйва Типпетта покинула родные стены, она потерпела два поражения подряд. Уступила «нефть» «Ванкуверу» (1:2) и «Калгари» (3:4).

    А в следующем поединке с «Флеймз» «Эдмонтон» разошелся и настрелял полную сетку (7:3). В паре последних матчей «Ойлерз» дома разделались с «Виннипегом» (2:1; 4:2).

    Прогноз

    Победа «Торонто» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 2.97.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    От первой позиции «Эдмонтон» отделяют 2 пункта. Учитывая, что «Торонто» сейчас не в лучшей форме, эта дистанция может исчезнуть.

    Однако у команды Кифа по-прежнему самая надежная оборона в дивизионе, которая поможет в трудную минуту сдержать штурм «Ойлерз». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ханфманн — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Медведев — Лу Яньсюнь
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • Вчера в 02:33     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Торонто» — «Эдмонтон» 28.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры