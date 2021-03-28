В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадский клуб из провинции Онтарио в 33 матчах регулярного сезона заработал 44 очка. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает первое место.

Однако лидеры в последнее время транжирят много баллов. В девяти недавних встречах «Торонто» проиграл 6 раз. С 5 по 10 марта «листочки» уступили «Ванкуверу» (1:3; 2:4) и «Виннипегу» (3:4).

А после победы над «Виннипегом» во втором стыковом поединке (4:3 ОТ) подопечные Шелдона Кифа снова влетели «Джетс» (2:5). Позже «кабаны» проиграли «Оттаве» (3:4).

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Еще одно поражение «Торонто» пережил в дуэли с «Калгари» (3:4), после чего взял у «Флеймз» реванш (2:0). В недавнем поединке «листья» разобрались с «Оттавой» (3:2 ОТ).

«Эдмонтон»

Команда из провинции Альберта, Канада, провела в чемпионате 34 матча, в которых набрала 42 балла. В зачете Северного дивизиона она замыкает топ-3.

Недавно «Эдмонтон» оформил красивую серию из четырех домашних побед. В «Роджерс Плейс» «Ойлерз» хлопнули «Калгари» (3:2) и трижды разобрались с «Оттавой» (3:2; 7:1; 6:2).

Но как только команда Дэйва Типпетта покинула родные стены, она потерпела два поражения подряд. Уступила «нефть» «Ванкуверу» (1:2) и «Калгари» (3:4).

А в следующем поединке с «Флеймз» «Эдмонтон» разошелся и настрелял полную сетку (7:3). В паре последних матчей «Ойлерз» дома разделались с «Виннипегом» (2:1; 4:2).

Прогноз

Победа «Торонто» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 2.97.

От первой позиции «Эдмонтон» отделяют 2 пункта. Учитывая, что «Торонто» сейчас не в лучшей форме, эта дистанция может исчезнуть.

Однако у команды Кифа по-прежнему самая надежная оборона в дивизионе, которая поможет в трудную минуту сдержать штурм «Ойлерз». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.80.