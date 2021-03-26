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    Сколько шайб «Даллас» сможет забросить в ворота «Тампы»?

    «Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Тампа-Бэй»
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    Таннер Керо
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 26 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Даллас»

    Техасский клуб провел в сезоне 29 матчей. Заработать в этих встречах ему удалось 28 очков. В таблице Центрального дивизиона «звезды» занимают седьмое место.

    С 10-го марта «Даллас» в домашних матчах не выигрывал ни разу. Последняя победа в «Американ Эйрлайнс Центре» была зафиксирована в дуэли с «Чикаго» (6:1).

    После той игры «шерифы» уступили «дроздам» (2:4) и влетели позже «Коламбусу» (4:3 ОТ). Другой матч с «Блю Джекетс» закончился победой (2:1 Б), а затем техасцы влетели «Тампе» (3:4 Б) и «Детройту» (2:3).

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    Во второй встрече с «крылышками» «Даллас» добыл крупную победу (3:0), а в паре последних поединков команда Рика Боунесса проиграла «Нэшвиллу» (3:4 Б) и «Тампе» (1:2).

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Флориды сыграла в 32 матчах регулярного первенства и заполучила в свой актив 50 очков. В Центральном дивизионе она уверенно лидирует.

    На чужом льду «Тампа-Бэй» последний раз оставалась без набранных баллов 12 марта. В тот вечер «молнии» на «Литл Сизарс Арене» уступили «Детройту» (4:6).

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    • После встречи с «крылышками» команда Джона Купера на «Амали Арене» прибила «Нэшвилл» (6:3), а во второй стыковой игре она и сама крупно влетела «хищникам» (1:4).

    Завершив противостояние с «Нэшвиллом», «Тампа-Бэй» вышла на лед еще 5 раз. В каждом матче «молнии» победили. Ребята Купера разобрались с «Далласом» (4:3 Б), «Чикаго» (4:2; 4:1), «Флоридой» (5:3) и снова с «Далласом» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 3.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.09.

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    Пока ни в одном поединке в регулярном сезоне против «Тампы» «Даллас» ничего не может сделать для победы.

    Техасская команда имеет одну из худших атак в дивизионе, поэтому в очередной дуэли с «Тампой» ей будет сложно вскрыть лучшую защиту. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» меньше 2.5 за 1.62.

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