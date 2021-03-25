В пятом матче 1/2 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 25 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В регулярном первенстве московский клуб заработал 91 очко в 60 поединках. Поэтому в таблице Западной конференции он оказался на первой позиции.

В первом раунде на вылет состоялось столичное дерби со «Спартаком». Но особых проблем у «коней» не возникло, поскольку они добыли 4 победы и выиграли серию всухую — 4:0.

Реальные испытания начались для ЦСКА с полуфинала конференции. В дебютной встрече команда Игоря Никитина потерпела поражение от «Локомотива» (0:2).

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Затем ЦСКА дома разгромил «Локо» (4:1), а в Ярославле вырвал победу в дополнительное время (2:1 ОТ). В последней игре «армейцы» уступили крупно (0:3).

«Локомотив»

Ярославский клуб в 60 играх регулярного сезона сумел набрать 83 очка, благодаря чему он оказался четвертым в турнирной таблице Западной конференции.

Четвертьфинал для «Локомотива» также не принес никаких проблем. «Железнодорожники» у себя дома четырежды встретились с «Йокеритом» и выбили «шутов» всухую — 4:0.

Полуфинальную серию подопечные Андрея Скабелки начали с уверенной победы над ЦСКА (2:0). А позже в Москве ярославцы были обыграны (1:4).

Неудачно для «Локомотива» переехала серия и в Ярославль, поскольку в первой встрече хозяева уступили (1:2 ОТ). Но в четвертом матче «Локо» раскатал «армейцев» (3:0).

Прогноз

Победа ЦСКА в пятом матче серии оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Локомотива» — 3.50.

Два титана «Запада» не хотят уступать друг другу. В серии сейчас равенство — 2:2, поэтому нас ждут еще минимум 2 матча.

Предстоящая встреча на «ЦСКА Арене» будет восьмой в текущем сезоне, учитывая «регулярку». Но только в двух играх соперники забивали больше 4 голов за поединок.

Чем выше цена ошибки в серии, тем осторожнее будут проходить их матчи. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 с коэффициентом 1.89.