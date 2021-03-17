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    «Миннесота» снова забьет много?

    «Миннесота» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Аризона»
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    Кирилл Капризов
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 17 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    В 26 сыгранных матчах регулярного чемпионата команда из Сент-Пола заработала 35 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на второй позиции.

    В начале марта «Миннесота» дважды встретилась с «Вегасом» на «Т-Мобайл Арене». В обоих поединках «дикари» потерпели поражение (4:5 ОТ; 1:5).

    Затем были игры с «Аризоной», где «Минни» сперва победила крупно (5:1), а потом сама была раздавлена (2:5). Четыре последних матча ребята из Сент-Пола провели дома.

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    Каждый поединок в «Эксел Энерджи Центре» закончился для «Миннесоты» победой. Сперва подопечные Дина Эвансона разобрались с «Вегасом» (2:0; 4:3), а позже они снесли «Аризону» (4:0; 4:1).

    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла принял участие в 28 поединках чемпионата и сумел заработать 28 очков. В зачете Западного дивизиона «Йотис» идут шестыми.

    В этом месяце «Аризона» успела провести 7 матчей, в четырех из которых она проиграла. Сперва «койоты» победили «Лос-Анджелес» 4 марта (3:2), а спустя пару дней они крупно влетели «Миннесоте» (1:5).

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    • Во второй встрече с «дикарями» подопечные Рика Токкета добыли убедительную победу (5:2), после чего они успели обыграть и «Колорадо» (3:2).

    В трех крайних поединках «Аризона» уступила. Проиграли «койоты» «Колорадо» (1:2) и дважды были разгромлены «Миннесотой» (0:4; 1:4).

    Прогноз

    На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.62, а на победу «Аризоны» — 3.88.

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    У себя дома команда Дина Эвансона уже давно не проигрывала. В последних семи встречах в родных стенах «дикари» только побеждали. В шести поединках «Минни» забивала 3+ гола за игру.

    Один из самых пропускающих клубов дивизиона не помешает хозяевам продолжить результативную статистику. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1.80.

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