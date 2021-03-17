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    «Тампа» добудет еще одну победу над «Далласом»?

    «Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 17 марта 2021 года

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    «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 17 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 1.95
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    «Даллас»

    Команда из Далласа успела сыграть в 24 матчах чемпионата. В этих поединках она заработала 24 балла и оказалась на седьмом месте в Центральном дивизионе.

    Последние встречи с «Тампой-Бэй» ничем хорошим для «Далласа» не запомнились. В обоих матчах «шерифы» уступили всухую (0:5; 0:2).

    После двух матчей с «Тампой» команда Рика Боунесса проиграла «Коламбусу» (2:3), но позже сама раскатала «Блю Джекетс» (5:0). А еще в одной встрече «звезды» сдались «Нэшвиллу» (3:4 Б).

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    Затем «Даллас» прибил «Чикаго» (6:1) и оказался слабее «Блэкхокс» в другом матче (2:4). Позже «шерифы» уступили «Коламбусу» (3:4 ОТ), однако взяли реванш в другом поединке (2:1 Б).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы заработал 40 очков в 27 поединках «регулярки». В турнирной таблице Центрального дивизиона он опустился на третье место.

    После двух побед над «Далласом» (5:0; 2:0) «Тампа-Бэй» сыграла еще в семи матчах, в трех из которых она осталась без набранных баллов.

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    • В трех встречах с «Чикаго» «Тампа-Бэй» пару раз победила (3:2 ОТ; 6:3) и раз потерпела поражение (3:4 Б). А после матчей с «дроздами» команда Джона Купера хлопнула «Детройт» (4:3 ОТ).

    Затем была еще одна игра с «Ред Уингз», в которой «молнии» оказались слабее (4:6). В последних матчах «Тампа-Бэй» победила (6:3) и проиграла (1:4) «Нэшвиллу».

    Прогноз

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.06, на ничью — 4.46, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.10.

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    Команда Купера в последних играх часто начала сливаться, из-за чего ее подвинули с первого места два других клуба.

    Но «Даллас» в текущем сезоне выглядит намного хуже, поэтому противостоять «молниям» им все равно будет сложно. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 2.10.

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