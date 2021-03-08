В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «PPG Paints-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Команда из Питтсбурга пока не поднимается выше пятой строчки в зачете Восточного дивизиона. В 23 встречах регулярного сезона она заработала 27 баллов.

В конце февраля и начале марта «Питтсбург» провел четыре поединка в разъездах. Играли в этих матчах «пингвины» нестабильно. Сперва они победили «Вашингтон» (3:2 ОТ).

Во второй дуэли со столичными соперниками «Пенс» уступили крупно (2:5). Затем команда Майка Салливана взяла верх над «Айлендерс» (4:3 ОТ), после чего она влетела «островитянам» (0:2).

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Далее у себя дома «Питтсбург» трижды зарубился с «Филадельфией». Пару раз «пингвины» оказались сильнее (5:2; 4:3), а между этими поединками было поражение (3:4).

«Рейнджерс»

Хоккейный клуб из Нью-Йорка по-прежнему шестой в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 22 матчах «регулярки» ему удалось заработать 23 балла.

В последних восьми поединках «Рейнджерс» добыли 6 побед. В двух выездных встречах «синерубашечники» одержали верх над «Филадельфией» (3:2 Б) и «Вашингтоном» (4:1).

Позже было поражение от «Филадельфии» (3:4), после чего подопечные Дэвида Куинна раскатали «Бостон» (6:2). В следующем матче с «Брюинз» ребята с Манхэттена уступили крупно (1:4).

После противостояния с «Бостоном» «Рейнджерс» одержали три победы кряду. Дома «рейнджеры» взяли верх над «Баффало» (3:2), а затем пару раз они разбили «Нью-Джерси» в Ньюарке (6:1; 6:3).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.68, а на победу «Рейнджерс» — 2.85.

Постепенно нью-йоркская команда начала приходить в себя. Намного чаще «синерубашечники» стали выигрывать и крупно выносить тяжеловесов «Востока».

Но в защите у «Рейнджерс» все еще имеются проблемы, чем и могут воспользоваться «пингвины», имеющие вторую лучшую атаку в дивизионе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.67.