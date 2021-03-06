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    «Сан-Хосе» сможет забить «Вегасу» много?

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вегас»
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    Логан Кутюр
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «САП Центре» 6 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    Хоккейный клуб из Сан-Хосе провел в регулярном первенстве 20 игр, в которых он насобирал 18 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона «Шаркс» занимают седьмое место.

    Последние четыре встречи в «регулярке» «Сан-Хосе» провел в себя дома. Но только раз «изумрудные» смогли заработать баллы в родных стенах.

    В двух заключительных матчах февраля команда Боба Бугнера проиграла. «Рыбы» были разгромлены «Миннесотой» (2:6), после чего они уступили «Сент-Луису» (6:7).

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    После результативной перестрелки в поединке с «нотами» «Сан-Хосе» разгромил «Колорадо» (6:2). Но в следующей встрече с «Эвс» «акулы» и сами проиграли крупно (0:4).

    «Вегас»

    Коллектив из Парадайса вышел на лед в текущем сезоне 19 раз. Во всех своих матчах он сумел заработать 29 очков, благодаря чему возглавил Западный дивизион.

    В с «Сан-Хосе» «Вегасу» предстоит сыграть на выезде. Последний раз вне домашних стен команда проигрывала 21 февраля. Тогда она уступила «Колорадо» в матче под открытым небом (2:3).

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    • Позже ребята Питера Дебура еще раз встретились с «Колорадо» и разгромили «Эвс» на «Болл Арене» (3:0). А в следующем матче на чужом льду «отбросы» хлопнули «Анахайм» (3:2 ОТ).

    Два недавних поединка «Вегас» провел у себя дома против «Миннесоты». Обе встречи на «Т-Мобайл Арене» команда из Парадайса выиграла (5:4 ОТ; 5:1).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 3.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Вегаса» — 1.80.

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    Иногда команда Боба Бугнера способна провести результативный матч, удивив соперников. Но часто «рыбы» все равно остаются без очков. Поэтому они и предпоследние.

    В грядущем поединке им предстоит встретиться с лидерами, имеющими лучшую оборону в дивизионе. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2.5 с коэффициентом 1.77.

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