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    ЦСКА обыграет «Спартак» крупно в первой плей-офф встрече?

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Сергей Андронов
    В матче 1/4 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Этот столичный клуб в 60 играх регулярного сезона сумел набрать 91 балл. Благодаря таким показателям он закончил чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции.

    В двух последних домашних встречах ЦСКА остался без очков. В одном из поединков в Москве «армейцы» принимали «Трактор» и уступили челябинцам с минимальным разрывом (1:2).

    Далее команда Игоря Никитина зарубилась с рижским «Динамо». В поединке с главным аутсайдером КХЛ столичные ребята проиграли крупно (1:4).

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    Но три финальных матча «регулярки» закончились для ЦСКА победами. В гостевых встречах московский клуб обыграл «Северсталь» (3:0), «Локомотив» (3:2 Б) и «Ак Барс» (1:0).

    «Спартак»

    Другой представитель Москвы со скрипом пробрался в плей-офф. В 60 матчах команда заработала 63 очка и оказалась восьмой в Западной конференции.

    В паре решающих встреч «Спартак» добыл важные победы в гостях. Сперва в «Нагорном» красно-белые удержали нужный результат в дуэли с «Торпедо» (3:2).

    Затем на «Татнефть-Арене» подопечные Олега Знарка взяли верх над «Ак Барсом» (3:2 ОТ). А у себя дома «гладиаторы» разбили «Сочи» (6:1).

    После известия о выходе в плей-офф «Спартак» позволил потерять очки в двух поединках. Уступил московский коллектив «Сибири» (2:3 ОТ) и «Витязю» (3:5).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в первой игре 1/4 финала «Запада» букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.84, а на победу «Спартака» — 5.45.

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    В трех очных встречах из четырех в текущем сезоне «армейцы» были сильнее (5:4; 3:2 ОТ и 2:1). А еще в одном поединке красно-белые взяли верх (4:3 ОТ).

    В домашних матчах команда Никитина не будет недооценивать «Спартак» и постарается добыть нужный результат, сыграв уверенно. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 1.60.

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