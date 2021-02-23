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    Дома «Спартак» с первых минут возьмется за дело

    «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Сочи»
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    Сергей Широков
    В матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Московская команда в 57 играх регулярного чемпионата смогла заработать 60 очков. На данный момент она находится на восьмой позиции в Западной конференции.

    В начале февраля «Спартак» в Мытищах сумел добыть победу над «Куньлунем» (5:3), после чего красно-белые разгромно уступили «Северстали» (2:5).

    Еще в одном гостевом матче ребята Олега Знарка одержали верх над «Динамо» Рига (2:1), а в игре со СКА москвичи не выдержали натиск «армейцев» (1:3).

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    В паре недавних встреч «Спартаку» удалось подняться в таблице на восьмую позицию благодаря победам над «Торпедо» (3:2) и «Ак Барсом» в дополнительное время (3:2).

    «Сочи»

    Команда из Краснодарского края никуда не сдвинулась с десятой позиции в рейтинге Западной конференции. В 57 матчах она смогла набрать всего 37 очков.

    Последний раз в гостях «Сочи» удалось заработать баллы 31 января. В заключительном поединке прошлого месяца «леопарды» в Нижнекамске разбили «Нефтехимик» (4:1).

    В феврале сочинцы идут пока без побед. В «Большом» подопечные Евгения Ставровского всухую уступили ЦСКА (0:2) и не справились с «Динамо» Минск (3:4).

    Два крайних поединка «Сочи» провел в разъездах. Сперва в основное время «леопарды» влетели «Куньлуню» (2:4), а затем они проиграли «Автомобилисту» по буллитам (3:3, 0:1).

    Прогноз

    Победа «Спартака» в его домашнем матче оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Сочи» — 6.75.

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    В текущем сезоне сочинцам уже давно ничего не нужно, а вот «гладиаторы» до последнего бьются за место в плей-офф. За счет дополнительной мотивации команда Олега Знарка пытается выгрызать нужный результат.

    Поэтому и в предстоящем поединке москвичи не будут медлить. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит в первом периоде с коэффициентом 1.93.

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