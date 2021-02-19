В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В таблице Восточного дивизиона столичная команда занимает на данный момент четвертое место. В 14 матчах регулярного первенства она смогла набрать 17 очков.

В трех последних январских встречах «Вашингтон» обыграл соперников у себя дома. На «Кэпитал Уан Арене» хозяева хлопнули «Айлендерс» (3:2) и «Бостон» в овертайме (4:3).

А в первой половине февраля «Кэпс» потерпели четыре поражения кряду. Серия потерь началась с еще одного матча против «Бостона», которому столичный клуб уступил в основное время (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

В трех следующих играх подопечные Питера Лавиолетта оказались слабее «Рейнджерс» (2:4), «Филадельфии» (4:7) и «Питтсбурга» (3:6). Прервать же отрезок «Вашингтон» сумел в очередной битве с «пингвинами» (3:1).

«Баффало»

Коллектив из Буффало, штат Нью-Йорк, является сильнейшим представителем Восточного дивизиона. С 10 баллами на счету он занимает восьмое место в таблице.

Последние шесть матчей «Баффало» провел на своем льду. Но только в двух встречах «Себс» победили. В одном таком поединке «мечи» хлопнули «Рейнджерс» (3:2).

А после удачной игры с «синерубашечниками» подопечные Ральфа Крюгера получили от «рейнджеров» ответку, уступив в дополнительное время (2:3).

В очередном матче в «КиБанк Центре» «Баффало» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» (3:3, 1:0). В трех недавних встречах «мечи» влетели тому же «Нью-Джерси» (3:5) и дважды «Айлендерс» (1:3; 0:3).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.70, а на победу «Баффало» — 3.56.

Коллектив Лавиолетта наконец-то выпутался из черной полосы. Теперь столичный клуб должен постепенно наращивать обороты и продвигаться вверх по таблице.

Игра с худшим представителем дивизиона — хорошая возможность заработать очередные баллы. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с коэффициентом 1.88.