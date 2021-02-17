В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 17 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасский коллектив принял участие в 12 матчах, набрав за все это время 14 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он сейчас находится на шестом месте.

В феврале «Даллас» вышел на лед 7 раз. Но только в одном поединке «шерифы» смогли победить. А обыграли они «Коламбус» на выезде (6:3).

После первого матча с «Блю Джекетс» подопечные Рика Боунесса потерпели поражение от «мундиров» (3:4). Затем «звезды» дважды уступили «Чикаго» в овертайме с одинаковым счетом (1:2).

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В своих последних встречах «Даллас» сошелся с «Каролиной». В обоих случаях техасцы проиграли. Но сперва они влетели в основное время (3:5), а позже — по буллитам (3:3, 0:1).

«Нэшвилл»

Команда из Нэшвилла, штат Теннесси, успела провести 15 поединков в «регулярке». Заработала в этих играх она всего 12 баллов, из-за чего оказалась седьмой в Центральном дивизионе.

Последние результаты «Нэшвилла» оставляют желать лучшего. В пяти матчах «хищники» добыли всего одну победу. Четыре других встречи закончились поражениями в основное время.

В ходе часа игры «Смэшвилл» уступил «Флориде» 6 февраля (1:2), после чего подопечные Джона Хайнса дважды сошлись с «Тампой» и оба раза влетели соперникам крупно (1:4; 1:6).

Единственную в этот период победу «Нэшвилл» сумел одержать в поединке с «Детройтом» (3:2). Но уже в следующем матче «Предс» не справились с «крылышками» (2:4).

Прогноз

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.40, а на победу «Нэшвилла» — 2.94.

Поединок между этими командами в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 февраля не состоялся из-за плохих погодных условий. Но к грядущему матчу ситуация должна разрулиться.

Несмотря на все свои потери очков, у «шерифов» далеко не самая слабая атака в дивизионе, в отличие от «Нэшвилла», имеющего второй худший показатель в нападении. Кроме того, у «Предс» беды и в защите (52 пропущенных).

В дуэли против «хищников» хозяева должны попробовать вырваться из серии без побед. Разумеется, для этого нужно забивать пару-тройку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 за 1.65.