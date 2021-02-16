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    Столичные гости захотят громить «зубров»?

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч КХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Динамо» Москва
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    Илья Шипов
    В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Минск Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Февраля 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб в таблице Западной конференции опустился на седьмое место. В 54 матчах он заработал 61 очко, поэтому команде еще придется повоевать за плей-офф.

    В конце января «Динамо» Минск провело дома четыре встречи кряду. Но только в двух поединках «зубры» победили. В одном из таких матчей динамовцы хлопнули «Северсталь» (2:1).

    После этого подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражения от «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (2:4). А в конце прошлого месяца белорусский клуб обыграл «Витязь» (5:4).

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    Позже «Динамо» Минск в Балашихе не справилось с «Авангардом» (1:3), а в Подольске команда Вудкрофта влетела «Витязю» (1:3). В недавней игре «зубры» взяли верх над «Сочи» (4:3).

    «Динамо» Москва

    Столичный коллектив провел в «регулярке» 55 матчей, заработав в них 74 балла. В зачете «Запада» он замыкает топ-3 и со спокойной душой мысленно готовится к плей-офф.

    С 23 января по 3 февраля «Динамо» Москва добыло пять побед кряду в родных стенах. Все поединки бело-голубые затащили в основное время.

    Сперва подопечные Владимира Крикунова разгромили «Динамо» Рига (5:2), ЦСКА (5:2) и «Сочи» (4:0), после чего была более скромная победа над СКА (2:0).

    В следующей игре «Динамо» Москва снесло «Йокерит» (5:1). Покинув столицу, бело-голубые в «Нагорном» уступили «Торпедо» по буллитам (2:2, 1:2). А 7 февраля динамовцы разбили «Спартак» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.32, на ничью — 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 1.92.

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    Минский клуб, который в определенное время шел в регулярном сезоне уверенно, сейчас серьезно затормозил и еще может оказаться за бортом плей-офф.

    Пропуская 3+ гола в каждом из последних шести поединков, коллектив Вудкрофта может получить несколько голов и от гостей из Москвы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

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