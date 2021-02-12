В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, уже успел провести 13 матчей в «регулярке». В ходе этих поединков он заработал всего 10 очков и занял предпоследнее место в Центральном дивизионе.

Потихоньку опускаться в таблице «Нэшвилл» стал не так давно. Все началось после двух победных матчей с «Чикаго». Тогда следующим соперником была «Тампа-Бэй». «Молниям» «хищники» дважды проиграли (3:4; 2:5).

После двух встреч с «Тампой» ребята Джона Хайнса смогли победить «Флориду» в дополнительное время. Но затем «Смэшвилл» потерпел от «Пантерз» поражение (1:2).

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Недавние два матча снова свели «Нэшвилл» с «Тампой». На этот раз «хищники» принимали соперников на «Бриджстоун Арене». Но родные стены не помогли коллективу Хайнса (1:4; 1:6).

«Детройт»

Команда из Детройта, штат Мичиган, в новом сезоне вышла на лед уже 14 раз. Но заработать ей удалось всего 8 очков. В таблице Центрального дивизиона «Ред Уингз» последние.

С 23 января по 6 февраля «Детройт» застрял в серии из восьми поединков без побед. Печальный отрезок был начат двумя крупными поражениями от «Чикаго» (1:4; 2:6).

Затем подопечные Джеффа Блашилла проиграли «Далласу» в овертайме (1:2) и уступили «шерифам» крупно (3:7). А потом была парочка потерь в матчах против «Флориды», где «крылышки» оказались слабее в дополнительное время (2:3) и в ходе часа поединка (2:3).

Позже «Детройт» оба раза не сумел справиться с «Тампой-Бэй» (1:5; 1:3). А хоть как-то разбавить все эти потери «крылья» смогли благодаря победе над «Флоридой» (4:1). В следующем матче «Ред Уингз» уступили «пантерам» (1:2).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 5.05, а на победу «Детройта» — 4.46.

Разумеется, команда Джона Хайнса далека от идеальной формы, поскольку в коллективе идет перестройка, из-за чего и страдают результаты.

Но в матче против явного аутсайдера, пропускающего пачками, «хищники» сыграют в свое удовольствие. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» за 1.66.