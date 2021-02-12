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    Реабилитируется ли «Нэшвилл» за недавние поражения?

    «Нэшвилл» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Детройт»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.68
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    Хоккейный клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, уже успел провести 13 матчей в «регулярке». В ходе этих поединков он заработал всего 10 очков и занял предпоследнее место в Центральном дивизионе.

    Потихоньку опускаться в таблице «Нэшвилл» стал не так давно. Все началось после двух победных матчей с «Чикаго». Тогда следующим соперником была «Тампа-Бэй». «Молниям» «хищники» дважды проиграли (3:4; 2:5).

    После двух встреч с «Тампой» ребята Джона Хайнса смогли победить «Флориду» в дополнительное время. Но затем «Смэшвилл» потерпел от «Пантерз» поражение (1:2).

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    Недавние два матча снова свели «Нэшвилл» с «Тампой». На этот раз «хищники» принимали соперников на «Бриджстоун Арене». Но родные стены не помогли коллективу Хайнса (1:4; 1:6).

    «Детройт»

    Команда из Детройта, штат Мичиган, в новом сезоне вышла на лед уже 14 раз. Но заработать ей удалось всего 8 очков. В таблице Центрального дивизиона «Ред Уингз» последние.

    С 23 января по 6 февраля «Детройт» застрял в серии из восьми поединков без побед. Печальный отрезок был начат двумя крупными поражениями от «Чикаго» (1:4; 2:6).

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    • Затем подопечные Джеффа Блашилла проиграли «Далласу» в овертайме (1:2) и уступили «шерифам» крупно (3:7). А потом была парочка потерь в матчах против «Флориды», где «крылышки» оказались слабее в дополнительное время (2:3) и в ходе часа поединка (2:3).

    Позже «Детройт» оба раза не сумел справиться с «Тампой-Бэй» (1:5; 1:3). А хоть как-то разбавить все эти потери «крылья» смогли благодаря победе над «Флоридой» (4:1). В следующем матче «Ред Уингз» уступили «пантерам» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 5.05, а на победу «Детройта» — 4.46.

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    Разумеется, команда Джона Хайнса далека от идеальной формы, поскольку в коллективе идет перестройка, из-за чего и страдают результаты.

    Но в матче против явного аутсайдера, пропускающего пачками, «хищники» сыграют в свое удовольствие. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» за 1.66.

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