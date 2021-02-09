В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 9 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Команда из Канады, провинция Онтарио, за 12 игр смогла заработать 19 очков. В зачете Северного дивизиона она вырвалась на первое место.

Самая длинная победная серия «Торонто» в текущем сезоне продлилась с 23 по 29 января. В этот короткий промежуток времени «листочки» смогли затащить четыре матча.

Сперва подопечные Шелдона Кифа хлопнули «Эдмонтон» (4:2), а затем они дважды обыграли «Калгари» (3:2; 4:3) и еще раз одержали верх над «Ойлерз» (4:3).

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А в другом матче против «нефти» «Торонто» потерпел поражение в дополнительное время (3:4). В паре недавних встреч «листья» зарубились с «Ванкувером» и добыли две крупных победы (7:3; 5:1).

«Ванкувер»

Коллектив из провинции Британская Колумбия, Канада, уже успел выйти на лед 15 раз. В ходе этих матчей он заработал 12 очков и занял пятое место в Северном дивизионе.

В конце января «Ванкувер» выглядел здорово. «Накс» сумели добыть четыре победы кряду, три из которых были зафиксированы в поединках с «Оттавой» (7:1; 5:1; 4:1).

Затем подопечные Трэвиса Грина разгромили «Виннипег» (4:1). А в феврале команда только проигрывает. В паре матчей она влетела «Монреалю» (2:6; 3:5).

Неудачно «Накс» выступают и на «Скотиабанк Арене». В двух поединках против «Торонто» «Ванкувер» также влетел с крупным счетом (3:7; 1:5).

Прогноз

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.05, а на победу «Ванкувера» — 3.82.

Пока «Торонто» может похвастаться одной из самых надежных защит в Северном дивизионе, «Ванкувер» предпочел бы исправить игру у своих ворот.

В 15 матчах «Накс» успели пропустить 60 голов. Команда Трэвиса Грина получала полную сетку в четырех последних играх кряду. У себя дома «листья» продолжат это избиение. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с коэффициентом 1.77.