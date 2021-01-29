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    Второй матч с «Бостоном» «Питтсбург» проведет удачнее?

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 29 января 2021 года

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    «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка
    Евгений Малкин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на арене «ТД Гарден» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2021 года
    Бостон
  • НХЛ
    •  Бостон 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 4.40
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  • 2.70
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Команда из Бостона провела в НХЛ шесть поединков, в ходе которых она раздобыла 9 очков. В таблице Восточного дивизиона «медведи» идут вторыми.

    Уже со старта сезона «Бостону» пришлось выгрызать каждый набранный балл. В матчах с «Нью-Джерси» «Бис» добыли победу по буллитам (2:2, 1:0), а также потерпели поражение в овертайме (1:2).

    После пары поединков с «Девс» ребята Брюса Кэссиди сыграли с «Айлендерс» 19 января. В той встрече «Бостон» оказался слабее «Айлс» (0:1).

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    Затем «спицы» провели два матча против «Филадельфии». В одной игре «Бостон» победил по буллитам (4:4, 1:0), а в другой он раскатал «Флайерз» (6:1). А в своем последнем поединке «Бис» прижали «Питтсбург» в дополнительное время (3:2).

    «Питтсбург»

    Сыграв в семи поединках «регулярки», коллектив из Питтсбурга заработал 9 очков. В таблице Восточного дивизиона он является четвертым.

    После двух поражений от «Филадельфии» на старте сезона (3:6; 2:5) «Питтсбург» выдал отрезок из четырех беспроигрышных матчей.

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    • Дважды «Пенс» хлопнули «Вашингтон». Сперва «пингвины» победили в серии буллитов (3:3, 1:0), а затем — в овертайме (5:4). Далее «Питтсбург» одержал верх над «Рейнджерс» в послематчевых бросках (3:3, 2:1).

    А во второй игре с «рейнджерами» подопечные Майка Салливана победили в основное время (3:2). В недавнем матче «Питтсбург» уступил «Бостону» в овертайме (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бостона» в предстоящем матче оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Питтсбурга» — 2.74.

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    Атака «пингвинов» выглядит сейчас неплохо. В 7 играх «Пенс» забросили 23 шайбы, что является третьим лучшим показателем в дивизионе.

    В матче с «Бостоном», который пропускает не очень-то и много, ребята Салливана постараются взять реванш за недавнее поражение и обойти соперников в таблице. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 с коэффициентом 1.72.

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