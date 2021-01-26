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    Дома «Сибирь» не разочарует болельщиков

    «Сибирь» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 26 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Нефтехимик»
    Вячеслав Ушенин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 26 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Января 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Сибирь»

    За 49 матчей регулярного сезона ребята из Новосибирска получили 44 балла. В зачете Восточной конференции команда находится на девятом месте.

    В домашних поединках в этом году «Сибирь» дважды проиграла. В первой встрече в родных стенах «снеговики» оказались слабее «Салавата Юлаева» (1:3).

    А после потери в игре с уфимским клубом подопечные Николая Заварухина потерпели поражение от «Куньлуня» (1:3). Три последних встречи сибиряки провели в гостях.

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    Сперва клуб из Новосибирска обыграл «Динамо» Москва по буллитам (3:3, 3:2). Но затем «Сибирь» влетела «Витязю» (1:3) и «Сочи» (0:3).

    «Нефтехимик»

    Коллектив из Нижнекамска вновь поднялся на 11 место в таблице Восточной конференции. За 48 сыгранных матчей команда получила 32 балла.

    В этом году «Нефтехимик» на чужих аренах выступил четырежды. В трех матчах «нефтяники» уступили. В одном из поединков «волки» были разгромлены ЦСКА (1:6).

    Далее на выезде ребята из Нижнекамска влетели «Витязю» (0:3). Позже были две встречи в родных стенах. Дома «Нефтехимик» победил «Йокерит» в овертайме (3:2) и «Динамо» Рига (3:2).

    После матча с аутсайдером «Запада» «волки» в Нижнем Новгороде оказались слабее «Торпедо» (1:7). А в недавнем поединке команда Вячеслава Буцаева обыграла «Куньлунь» (6:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.50, а на победу «Нефтехимика» — 4.22.

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    Обе команды играют неубедительно. В родных стенах сибиряки не могут победить в трех матчах кряду. А «Нефтехимик» в четырех гостевых поединках 2021-го уступил трижды.

    В тех встречах «волки» пропускали минимум 3 гола. Хозяева предстоящей игры могут воспользоваться проблемной защитой «Нефтехимика» и добыть очки. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» за 1.68.

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