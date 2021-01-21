«Витязь» — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 21 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать СКА. Матч пройдет на арене «Витязь» 21 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Команда из Подольска имеет на своем счету 49 очков, накопленных за 47 поединков регулярки. В таблице Западной конференции она идет девятой.

Этот год начался для «Витязя» не с праздника. Отправившись в гости в Ярославль, «богатыри» попали под каток «Локомотива» и были разгромлены (1:7).

Однако после неудачного выезда «Витязь» в родных стенах добыл победы над «Сочи» (4:2) и «Нефтехимиком» (3:0). А в следующих играх на чужих льдах команда уступила «Динамо» Москва (1:2) и «Трактору» (1:2).

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Прервать серию гостевых потерь коллективу Михаила Кравеца удалось в матче с «Сочи», в котором «богатыри» победили в овертайме (2:1). В недавнем поединке «Витязь» обыграл «Сибирь» (3:1).

СКА

Ребята из Санкт-Петербурга провели 48 матчей в регулярном чемпионате. Сейчас они находятся на втором месте на «Западе», имея 64 зачетных балла в копилке.

В конце прошлого года СКА на «Хартвалл Арене» проиграл «Йокериту» (1:2), после чего питерцы провели еще три матча, в которых они не могли победить.

В начале 2021-го «армейцы» уступили «Динамо» Минск в дополнительное время (3:4), а затем оказались разгромлены «Локомотивом» (1:4). Позже было поражение от ЦСКА в добавочном периоде (2:3).

Разбавить предыдущие потери СКА удалось благодаря победе над «Сочи» (3:1). Но позже подопечные Валерия Брагина снова проиграли ЦСКА (1:3). В последнем матче питерцы оказались сильнее «Автомобилиста» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.92, на ничью — 4.30, а на победу СКА — 1.76.

На своем льду «Витязь» против СКА играет очень неудачно. Последний раз в родных стенах «богатыри» побеждали питерцев еще в 2009-м.

Сейчас клуб из Подольска снова нестабилен, но пытается активно биться за плей-офф. Однако обыграть гостей им будет сложно. Наши прогноз и ставка — победа СКА с коэффициентом 1.76.