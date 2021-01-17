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    Как «Авто» встретит гостей из Омска?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 17 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
    Александр Протапович
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 17 января. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    Екатеринбургской команде снова удалось закрепиться в пятерке лидеров Восточной конференции. В 46 играх регулярного первенства она набрала 57 очков.

    В начале января «Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме (0:1), но затем «Авто» сумело добыть важную победу над ЦСКА по буллитам (1:1, 1:0).

    После игры с «армейцами» подопечные Билла Питерса дважды потеряли очки. А проиграли екатеринбуржцы «Барысу» (2:3) и «Йокериту» (2:3).

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    Но в трех последних матчах «Автомобилист» победил, сделав это в основное время. Соперниками команды Питерса в этих играх были: «Йокерит» (2:0), «Спартак» (1:0) и «Динамо» Минск (2:1).

    «Авангард»

    Коллектив из Омска все еще находится на втором месте в таблице «Востока», но от лидеров он уже успел отстать на 10 пунктов. Сейчас команда имеет 62 балла в резерве.

    В начале года «Авангард» потерял очки в гостевой игре с «Динамо» Минск. Тогда дело дошло до дополнительного времени, в ходе которого «ястребы» и слились (4:5).

    После той встречи команда Боба Хартли одержала верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме (6:5), а затем были победы над «Северсталью» (4:3) и «Металлургом» Мг (4:2).

    Серия из трех побед обломалась 13 января. В тот день «Авангард» у себя дома не справился с «Торпедо» (3:5). В последнем матче омичи уступили «Ак Барсу» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» в предстоящем матче оценивается а 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.14.

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    Команда Боба Хартли часто теряется в обороне. В 10 играх из 13 последних омичи пропускали 3+ шайбы за час. В 12 случаях в их сетку влетала минимум пара голов.

    Не самой надежной защитой хозяева просто обязаны воспользоваться, чтобы продолжить свой победный путь домашним матчем. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.72.

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