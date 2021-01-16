«Тампа-Бэй» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В первом же матче регулярного сезона команда из Тампы, штат Флорида, заработала свои 2 очка и в таблице Центрального дивизиона оказалась первой.

В дебютном поединке нового сезона действующие обладатели Кубка Стэнли не оставили «Чикаго» ни единого шанса на победу, разгромив «Блэкхокс» — 5:1.

Уже в первой двадцатиминутке «Тампа-Бэй» вела — 3:0, а во втором периоде увеличила разрыв до четырех шайб. В этом матче «молнии» нанесли на 10 ударов больше противника (33), 15.15% из которых в итоге стали результативными.

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Ну а в прошлом сезоне «Тампа-Бэй» завоевала золото. В финальной серии она четырежды в шести встречах обыграла «Даллас» — 4:2.

«Чикаго»

Команда из Чикаго, штат Иллинойс, после первого поединка с чемпионами осталась ни с чем. Временно ей придется побыть последней в Центральном дивизионе.

В дуэли с «Тампой» на ее арене «Чикаго» влетел крупно (1:5). За час игры «Би-хокс» нанесли 23 броска в створ. Но реализация выстрелов оказалась крайне низкой (4.35%). Кроме того, забили «птички» только после 5:0 в пользу соперников.

В этом поединке подопечные Джереми Коллитона справились с 28 бросками «Тампы» из 33 (84.85%), однако сами в атаке они выглядели неважно.

В минувшем сезоне «Чикаго» оказался 12-м в таблице «Запада» и сумел сыграть в плей-офф. В раунде на вылет «дрозды» дошли до 1/8 финала, где провалили серию с «Вегасом» — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» в этой игре оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Чикаго» — 4.12.

В первой встрече этих команд «Чикаго» схлопотал 4 удаления и провел 8 минут в меньшинстве. Но «молниям» этого хватило, чтобы трижды реализовать лишнего.

Во втором очном матче маловероятно, что гости смогут взять реванш. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с коэффициентом 1.75.