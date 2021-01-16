ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинПолтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского Жозе Моуринью«Тоттенхэм» наступил на те же грабли Сергей СемакПланы на зиму: «Зенит»
  • 16:05
    • Песню «Катюша» предложили использовать вместо гимна России на ЧМ и ОИ
  • 17:09
    • NBA 2K21 вошла в топ-5 самых продаваемых игр PlayStation Store 2020 года
  • 16:20
    • Березуцкий может уйти из ЦСКА из-за разногласий с руководством
  • 15:33
    • Дюков включен в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА
  • 15:18
    • Два представителя сборной России по биатлону заболели коронавирусом
  • 15:07
    • Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU
    Все новости спорта

    Второй матч «Тампа» также проведет уверенно?

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 16 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Чикаго»
    «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
    •

    «Тампа-Бэй»

    В первом же матче регулярного сезона команда из Тампы, штат Флорида, заработала свои 2 очка и в таблице Центрального дивизиона оказалась первой.

    В дебютном поединке нового сезона действующие обладатели Кубка Стэнли не оставили «Чикаго» ни единого шанса на победу, разгромив «Блэкхокс» — 5:1.

    Уже в первой двадцатиминутке «Тампа-Бэй» вела — 3:0, а во втором периоде увеличила разрыв до четырех шайб. В этом матче «молнии» нанесли на 10 ударов больше противника (33), 15.15% из которых в итоге стали результативными.

    Все прогнозы на НХЛ

    Ну а в прошлом сезоне «Тампа-Бэй» завоевала золото. В финальной серии она четырежды в шести встречах обыграла «Даллас» — 4:2.

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго, штат Иллинойс, после первого поединка с чемпионами осталась ни с чем. Временно ей придется побыть последней в Центральном дивизионе.

    В дуэли с «Тампой» на ее арене «Чикаго» влетел крупно (1:5). За час игры «Би-хокс» нанесли 23 броска в створ. Но реализация выстрелов оказалась крайне низкой (4.35%). Кроме того, забили «птички» только после 5:0 в пользу соперников.

  • Полтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского
  • Главные интриги российского сезона НХЛ
  • Сегодня

    • В этом поединке подопечные Джереми Коллитона справились с 28 бросками «Тампы» из 33 (84.85%), однако сами в атаке они выглядели неважно.

    В минувшем сезоне «Чикаго» оказался 12-м в таблице «Запада» и сумел сыграть в плей-офф. В раунде на вылет «дрозды» дошли до 1/8 финала, где провалили серию с «Вегасом» — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» в этой игре оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Чикаго» — 4.12.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В первой встрече этих команд «Чикаго» схлопотал 4 удаления и провел 8 минут в меньшинстве. Но «молниям» этого хватило, чтобы трижды реализовать лишнего.

    Во втором очном матче маловероятно, что гости смогут взять реванш. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с коэффициентом 1.75.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сассуоло — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Арис — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Херенвен — Ваалвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Твенте — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.92
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Виллем II — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021
    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» 14.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры