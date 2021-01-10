«Торпедо» — «Трактор». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 10 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Трактор». Матч пройдет в КРК «Нагорный» 10 января. Начало встречи — в 17:30 мск. «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородский клуб после 44 сыгранных матчей имеет 50 очков в активе. На данном этапе сезона этого хватает для седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Минувший год «Торпедо» завершило тремя домашними победами кряду. В этих поединках «автозаводцы» обыграли «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотив» (6:5).

Новый год команде Билла Питерса также посчастливилось встретить удачно. В гостевом матче его ребята разгромили «Сочи» (2:5). Но затем последовало два поражения.

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Сперва в Нижнекамске «Торпедо» проиграло «Нефтехимику» в серии буллитов (0:0, 1:2), а в недавней встрече нижегородцы уступили «Металлургу» Мг в «Нагорном» (2:3).

«Трактор»

В 43 поединках регулярного сезона команда из Челябинска смогла заработать 51 очко, благодаря чему в таблице Восточной конференции она замыкает пятерку лидеров.

С 22 по 24 декабря «Трактор» сумел добыть две победы на чужих аренах. В тех матчах «танкисты» разобрались с «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (3:2).

А в четырех последних встречах команда Анвара Гатиятулина только проигрывает. В финальных поединках 2020-го года челябинцы уступили «Куньлуню» (3:4) и «Авангарду» (3:5).

Новый год «Трактор» также встретил неудачно. У себя дома «медведи» крупно влетели «Спартаку» (2:6). А недавно в Казани было поражение от «Ак Барса» по буллитам (2:2, 1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» в грядущем матче оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.55.

В последнее время встречи этих команд в Нижнем Новгороде обычно проходят скромно. В недавних пяти поединках разной степени важности соперники только раз пробивали тотал больше 4.5.

К грядущему матчу клубы подходят не в лучшей форме, особенно гости будущей игры. Сейчас «Трактор» часто теряет очки, поэтому коллектив из Челябинска предпочел бы надежнее сыграть в обороне. От этой встречи не стоит ждать сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.81.