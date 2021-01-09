«Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 9 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 9 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Ребята из столицы сыграли в 43 поединках регулярного первенства, в ходе которых они набрали 54 балла и заняли четвертое место в таблице Западной конференции.

Последний раз «Динамо» Москва играло дома 26 декабря. В тот день на «ВТБ Арене» бело-голубые сразились со СКА и взяли верх над соперниками в дополнительное время (2:1).

После этого команда Крикунова четырежды вышла на лед на чужих аренах. И только два раза динамовцы победили. В удачных играх столичный коллектив разбил «Спартак» (6:0) и «Витязь» (5:1).

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Позже было неожиданное поражение от «Динамо» Рига (4:5). А в последнем на сегодняшний день поединке «Динамо» Москва оказалось слабее «Ак Барса» (1:2).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб находится на строчку ниже соперников из Москвы. Сейчас команда замыкает топ-5 Западной конференции с 51 баллом, заработанным в 42 поединках.

С 26 декабря по 5 января «Динамо» Минск провело четыре встречи у себя дома. В одном из матчей «зубры» обыграли «Динамо» Рига в дополнительное время (3:2).

Далее было поражение от «Нефтехимика» (4:5). А после игры с последней командой Востока подопечные Крэйга Вудкрофта победили «Авангард» в овертайме (5:4).

Еще один матч в добавочном периоде «Динамо» Минск вытащило 5 января. Это было противостояние со СКА — 4:3. А в первой гостевой встрече 2021-го «зубры» хлопнули «Динамо» Рига (6:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.40, а на победу «Динамо» Минск — 6.20.

Часто в очных матчах эти команды балуют зрителей высокой результативностью. В восьми поединках из десяти последних они на двоих вколачивали 5+ голов.

Сейчас соперники также имеют турнирную мотивацию и стараются выкладываться на максимум. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.68.