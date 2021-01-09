«Динамо» Рига — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 9 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Арене Рига» 9 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Рига — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

В 41 матче регулярного первенства латвийская команда заработала только 21 очко. С такими показателями она продолжает идти последней в зачете Запада.

Перед Новым годом «Динамо» Рига проиграло в шести поединках кряду. Все началось со встречи с «Северсталью» в Череповце (2:4). Затем было три поражения в родных стенах.

Дома команда Петериса Скудры уступила СКА (1:4), «Торпедо» (4:6) и «Сочи» в овертайме (5:6). А затем в гостях латвийцы проиграли «Динамо» Минск в дополнительное время (2:3) и «Торпедо» (2:3).

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В последнем матче 2020-го «Динамо» Рига разгромило «Спартак» (5:2). А 4 января была победа над «Динамо» Москва (5:4). В последнем поединке команда Скудры крупно влетела «Динамо» Минск (2:6).

«Локомотив»

Ярославский клуб в 42 поединках регулярки набрал 59 баллов. По очкам он сравнялся со СКА, а в таблице Западной конференции команда замыкает тройку лидеров.

В конце прошлого года «Локомотив» дважды сыграл на выезде. В обоих случаях он потерпел поражения. В первом таком матче гости на «Хартвалл Арене» влетели «Йокериту» в овертайме (3:4).

А позже «железнодорожники» оказались слабее «Торпедо» в «Нагорном» (5:6). В январе подопечные Андрея Скабелки провели три встречи в родных стенах. В каждой они выиграли в основное время.

Сперва на «Арене-2000» «Локомотив» прошелся катком по «Витязю» (7:1). Затем была победа с минимальным разрывом над «Сибирью» (3:2) и разгром СКА (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 5.00, а на победу «Локомотива» — 1.50.

Несмотря на свои печальные результаты, латвийцы стараются хоть как-то навязывать борьбу любым соперникам. В девяти играх из десяти последних рижская команда забивала оппонентам минимум 2 шайбы.

В предстоящем матче «Локо» не станет исключением. Ребята Петериса Скудры обязательно найдут свои шансы для голов, учитывая, что ярославцы на выезде проиграли три встречи кряду, а в семи поединках на чужих аренах они пропустили 3+ шайбы.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 1.5 за 1.77.