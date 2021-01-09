«Динамо» Рига — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 9 января 2021 года

«Динамо» Рига
В 41 матче регулярного первенства латвийская команда заработала только 21 очко. С такими показателями она продолжает идти последней в зачете Запада.
Перед Новым годом «Динамо» Рига проиграло в шести поединках кряду. Все началось со встречи с «Северсталью» в Череповце (2:4). Затем было три поражения в родных стенах.
Дома команда Петериса Скудры уступила СКА (1:4), «Торпедо» (4:6) и «Сочи» в овертайме (5:6). А затем в гостях латвийцы проиграли «Динамо» Минск в дополнительное время (2:3) и «Торпедо» (2:3).
В последнем матче 2020-го «Динамо» Рига разгромило «Спартак» (5:2). А 4 января была победа над «Динамо» Москва (5:4). В последнем поединке команда Скудры крупно влетела «Динамо» Минск (2:6).
«Локомотив»
Ярославский клуб в 42 поединках регулярки набрал 59 баллов. По очкам он сравнялся со СКА, а в таблице Западной конференции команда замыкает тройку лидеров.
В конце прошлого года «Локомотив» дважды сыграл на выезде. В обоих случаях он потерпел поражения. В первом таком матче гости на «Хартвалл Арене» влетели «Йокериту» в овертайме (3:4).
А позже «железнодорожники» оказались слабее «Торпедо» в «Нагорном» (5:6). В январе подопечные Андрея Скабелки провели три встречи в родных стенах. В каждой они выиграли в основное время.
Сперва на «Арене-2000» «Локомотив» прошелся катком по «Витязю» (7:1). Затем была победа с минимальным разрывом над «Сибирью» (3:2) и разгром СКА (4:1).
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 5.00, а на победу «Локомотива» — 1.50.
Несмотря на свои печальные результаты, латвийцы стараются хоть как-то навязывать борьбу любым соперникам. В девяти играх из десяти последних рижская команда забивала оппонентам минимум 2 шайбы.
В предстоящем матче «Локо» не станет исключением. Ребята Петериса Скудры обязательно найдут свои шансы для голов, учитывая, что ярославцы на выезде проиграли три встречи кряду, а в семи поединках на чужих аренах они пропустили 3+ шайбы.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 1.5 за 1.77.