ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист».

ЦСКА

Представители столицы в турнирной таблице Западной конференции давно идут на первом месте. На данный момент на их счету имеется 62 балла, заработанных в 40 играх.

Последний раз ЦСКА уступал кому-либо в родных стенах 3 декабря. В тот день «армейцы» потерпели поражение от «Динамо» Минск (2:4). После этого москвичи выбили три из трех.

В следующих матчах подопечные Игоря Никитина одержали верх над «Торпедо» (2:1), «Авангардом» (4:1) и «Локомотивом» (3:2). Прервался этот небольшой отрезок поражением от СКА по буллитам (3:3, 1:3).

Все прогнозы на КХЛ

А после неудачного «армейского» дерби ЦСКА оказался слабее «Витязя» (1:2). В первом поединке 2021-го года команда Никитина обыграла «Йокерит» в дополнительное время (5:4).

«Автомобилист»

Как и ЦСКА, екатеринбургский коллектив сыграл в 40 поединках регулярки. За все это время команда заработала 49 баллов, благодаря чему в Восточной конференции она находится на шестой позиции.

Ближе ко второй половине декабря «Автомобилисту» удалось выпутаться из черной полосы, которая состояла из десяти матчей без побед. А вот 13 число оказалось для екатеринбуржцев счастливым. В тот день гости в Магнитогорске раскатали «Металлург» Мг (0:4).

После матча с «Магниткой» подопечные Билла Питерса потерпели поражение от «Трактора» (2:3), но зато потом в трех встречах на «Уралец-Арене» екатеринбуржцы были сильнее соперников.

На своем льду «Автомобилист» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Нефтехимиком» (3:0) и «Амуром» (3:0). А 3 января команда Питерса уступила «Салавату» в дополнительное время (0:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.84, а на победу «Автомобилиста» — 5.10.

В своих последних играх московский клуб, несмотря на победы, частенько пропускает парочку шайб или иногда больше.

Для «Авто» это хороший сигнал. Команда, которая выпуталась из полосы поражений, может навязать борьбу соперникам из столицы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 1.5 за 1.84. 0