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    Одержит ли «Торпедо» четвертую победу кряду?

    «Сочи» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Торпедо»
    Иван Чехович
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года
    Сочи
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    •  Сочи 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.40
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    «Сочи»

    В 41 игре регулярного первенства команда из одноименного города заработала 30 очков, но в таблице Западной конференции она все еще находится на десятом месте.

    После паузы в КХЛ, связанной с матчами сборных, «Сочи» успел провести пять поединков. В двух встречах подопечные Евгения Ставровского победили.

    В одном из выигранных матчей «леопарды» разобрались с рижским «Динамо» в дополнительное время (6:5). А в следующей гостевой встрече сочинцы крупно влетели «Торпедо» (1:4).

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    Позже ребята Ставровского в Ярославле уступили «Локомотиву» (3:6), а в «Большом» хозяева не справились со СКА 28 декабря (1:4). В последней игре «Сочи» раскатал «Северсталь» (6:2).

    «Торпедо»

    Нижегородцы также сыграли в 41 матче регулярного сезона. В этих встречах команда набрала 47 очков, благодаря чему она расположилась на седьмом месте в Восточной конференции.

    Перед паузой на Евротур «Торпедо» отправилось в гости в Латвию, где сразилось с «Динамо» Рига. В этом поединке соперники устроили голевую рубку, в которой «автозаводцы» одержали победу (6:4).

    А после матчей сборных коллектив Дэвида Немировски провел четыре встречи в «Нагорном». В одной из упомянутых игр нижегородцы влетели «Барысу» в овертайме (2:3).

    В трех финальных поединках 2020-го года «Торпедо» разгромило «Сочи» (4:1), одержало верх над «Динамо» Рига (3:2) и над «Локомотивом» (6:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.10, а на победу «Торпедо» — 2.40.

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    Команда из Нижнего Новгорода в последнее время играет стабильнее, чем это было в начале осени. Теперь она чаще проводит победные отрезки.

    С такой формой «автозаводцы» вполне способны отобрать очки у «Сочи» в «Большом». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.88. 0

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