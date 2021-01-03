«Сочи» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Торпедо».

«Сочи»

В 41 игре регулярного первенства команда из одноименного города заработала 30 очков, но в таблице Западной конференции она все еще находится на десятом месте.

После паузы в КХЛ, связанной с матчами сборных, «Сочи» успел провести пять поединков. В двух встречах подопечные Евгения Ставровского победили.

В одном из выигранных матчей «леопарды» разобрались с рижским «Динамо» в дополнительное время (6:5). А в следующей гостевой встрече сочинцы крупно влетели «Торпедо» (1:4).

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Позже ребята Ставровского в Ярославле уступили «Локомотиву» (3:6), а в «Большом» хозяева не справились со СКА 28 декабря (1:4). В последней игре «Сочи» раскатал «Северсталь» (6:2).

«Торпедо»

Нижегородцы также сыграли в 41 матче регулярного сезона. В этих встречах команда набрала 47 очков, благодаря чему она расположилась на седьмом месте в Восточной конференции.

Перед паузой на Евротур «Торпедо» отправилось в гости в Латвию, где сразилось с «Динамо» Рига. В этом поединке соперники устроили голевую рубку, в которой «автозаводцы» одержали победу (6:4).

А после матчей сборных коллектив Дэвида Немировски провел четыре встречи в «Нагорном». В одной из упомянутых игр нижегородцы влетели «Барысу» в овертайме (2:3).

В трех финальных поединках 2020-го года «Торпедо» разгромило «Сочи» (4:1), одержало верх над «Динамо» Рига (3:2) и над «Локомотивом» (6:5).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.10, а на победу «Торпедо» — 2.40.

Команда из Нижнего Новгорода в последнее время играет стабильнее, чем это было в начале осени. Теперь она чаще проводит победные отрезки.

С такой формой «автозаводцы» вполне способны отобрать очки у «Сочи» в «Большом». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.88. 0