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    Добудет ли Россия вторую победу в турнире?

    Чехия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную России
    Прогноз и ставки на Чехия U20 — Россия U20
    Арсений Грицюк и Семен Чистяков
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Чехии 28 декабря сыграет с командой России. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Чехия U20 — Россия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа B 28 Декабря 2020 года
    Чехия U20
  • Прага
    •  Чехия U20 05:30 Россия U20 Россия U20
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 25.00
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 1.08
  • Ставка!
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    Чехия

    После провального первого матча чешская сборная с нулем очков на счету занимает четвертое место в таблице группы B. От Австрии она оторвалась пока только по лучшей разнице забитых и пропущенных.

    Соперником Чехии в стартовой игре МЧМ была команда Швеции. Во встрече на «Роджерс Плейс» для «львов» все началось хорошо. Подопечные Карела Млейнека сумели открыть счет на 10-й минуте первого периода.

    Однако в дальнейшем чехи стали пропускать один гол за другим. В итоге в их сетку влетело 7 шайб, а сами ребята Млейнека ничем ответить не сумели — 1:7. В этой игре Чехия продемонстрировала низкий процент отраженных бросков — 82.93%.

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    В прошлогоднем розыгрыше турнира чехи смогли дойти до четвертьфинала. А на стадии плей-офф они также пострадали от Швеции, пропустив пять безответных голов (0:5).

    Россия

    В первом туре группового раунда российская сборная смогла заработать 3 балла, благодаря чему она сейчас возглавляет таблицу, опережая Швецию и США по лучшим дополнительным показателям.

    Уже на старте МЧМ Россию ждал непростой соперник. На «Роджерс Плейс» команда Игоря Ларионова встретилась с США. Но «красная машина» не подвела и добыла уверенную победу — 5:3.

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    • В поединке с американцами Россия смогла нанести 24 броска в створ ворот, реализовав 20.83% возможностей. Отразила же оборона 88.46% угроз соперников (19 ударов из 26).

    На прошлом МЧМ Россия была близка к золоту. В финале «красная машина» встретилась с Канадой и вела в две шайбы до второй половины третьего периода. Затем она потеряла концентрацию и в итоге уступила — 3:4.

    Прогноз и ставка

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 23.0, на ничью — 12.0, а на победу России — 1.06.

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    В своем первом матче чехи показали, что у них в обороне хватает проблем. А Россия смогла проявить характер и стартовала с победы над непростым соперником.

    В предстоящем матче команда Ларионова имеет хорошие шансы, чтобы закрепиться на лидерской позиции. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 4.5 с коэффициентом 1.78. 0

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