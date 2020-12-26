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    Дерби двух столиц будет удачным для гостей?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
    Евгений Кетов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда после 39 матчей регулярного первенства имеет в своей копилке 48 очков. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы находятся на четвертом месте.

    Декабрь для «Динамо» Москва начался не лучшим образом. В первом поединке текущего месяца бело-голубые на «ВТБ Арене» были разбиты «Металлургом» Мг (2:6).

    Но после встречи с «Магниткой» ребята Владимира Крикунова выбили три из трех. В этих матчах московская команда раскатала «Автомобилист» (7:2) и «Салават Юлаев» (3:0), а также обыграла «Динамо» Минск (3:2).

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    После трех побед столичный клуб снова влетел «Металлургу» (1:3). Позже «Динамо» Москва одержало верх над «Нефтехимиком» (3:2) и «Йокеритом» (4:0). А в последнем поединке бело-голубые были разбиты «Ак Барсом» (2:7).

    СКА

    Представители Санкт-Петербурга провели на одну встречу больше. В 39 матчах регулярного первенства эта команда сумела заработать 55 баллов, благодаря чему она давно закрепилась на втором месте в таблице Запада.

    В последних семи поединках СКА потерпел два поражения. В одной из таких встреч «армейцы» проиграли «Магнитке» (1:2). Позже питерцы снесли «Трактор» в Челябинске (5:1).

    Еще одну неудачу СКА пережил 7 декабря в родных стенах. В «Ледовом дворце» подопечные Валерия Брагина уступили «Динамо» Рига в серии буллитов (3:3, 2:3).

    В четырех других матчах СКА разбил «Автомобилист» (7:2), дал ответку рижскому «Динамо» (4:1), обыграл ЦСКА по буллитам (3:3, 3:1) и взял верх над «Северсталью» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.28, а на победу СКА — 2.46.

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    Дерби двух столиц зачастую получается непредсказуемым. В одном поединке тащат питерцы, а в другом выигрывают москвичи.

    Но на данном этапе сезона СКА выглядит мощнее и побеждает чаще будущих соперников. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче с коэффициентом 1.93. 0

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