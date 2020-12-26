«Динамо» Москва — СКА. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — СКА.

«Динамо» Москва

Столичная команда после 39 матчей регулярного первенства имеет в своей копилке 48 очков. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы находятся на четвертом месте.

Декабрь для «Динамо» Москва начался не лучшим образом. В первом поединке текущего месяца бело-голубые на «ВТБ Арене» были разбиты «Металлургом» Мг (2:6).

Но после встречи с «Магниткой» ребята Владимира Крикунова выбили три из трех. В этих матчах московская команда раскатала «Автомобилист» (7:2) и «Салават Юлаев» (3:0), а также обыграла «Динамо» Минск (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

После трех побед столичный клуб снова влетел «Металлургу» (1:3). Позже «Динамо» Москва одержало верх над «Нефтехимиком» (3:2) и «Йокеритом» (4:0). А в последнем поединке бело-голубые были разбиты «Ак Барсом» (2:7).

СКА

Представители Санкт-Петербурга провели на одну встречу больше. В 39 матчах регулярного первенства эта команда сумела заработать 55 баллов, благодаря чему она давно закрепилась на втором месте в таблице Запада.

В последних семи поединках СКА потерпел два поражения. В одной из таких встреч «армейцы» проиграли «Магнитке» (1:2). Позже питерцы снесли «Трактор» в Челябинске (5:1).

Еще одну неудачу СКА пережил 7 декабря в родных стенах. В «Ледовом дворце» подопечные Валерия Брагина уступили «Динамо» Рига в серии буллитов (3:3, 2:3).

В четырех других матчах СКА разбил «Автомобилист» (7:2), дал ответку рижскому «Динамо» (4:1), обыграл ЦСКА по буллитам (3:3, 3:1) и взял верх над «Северсталью» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.28, а на победу СКА — 2.46.

Дерби двух столиц зачастую получается непредсказуемым. В одном поединке тащат питерцы, а в другом выигрывают москвичи.

Но на данном этапе сезона СКА выглядит мощнее и побеждает чаще будущих соперников. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче с коэффициентом 1.93. 0