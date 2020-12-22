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    Будет ли богатым на события матч на «Уралец-Арене»?

    «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Трактор»
    Питер Холланд
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор».
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2020 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    Команда, представляющая Екатеринбург, сыграла в 35 поединках регулярного первенства, в ходе которых она заработала 42 очка и заняла шестое место в таблице Востока.

    С 16 ноября по 10 декабря «Автомобилист» потерпел десять поражений кряду. В текущем месяце эта печальная серия началась с крупного разгрома в родных стенах от «Динамо» Москва (2:7).

    После игры со столичным клубом «Авто» на «Татнефть-Арене» уступило «Ак Барсу» (0:2). А позже была потеря очков в дуэли с «Авангардом» в Балашихе (1:3).

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    Еще одно крупное поражение «Автомобилист» пережил во встрече со СКА (2:7). Однако 13 декабря команда Билла Питерса собралась и разгромила «Металлург» Мг в гостях (4:0).

    «Трактор»

    Команда, которая представляет в КХЛ Челябинск, успела выйти на лед в текущем сезоне 37 раз. Во всех матчах она заработала 46 очков, благодаря чему в таблице Востока заняла четвертое место.

    В этом месяце «Трактор» сыграл в шести поединках. Но победить «танкистам» удалось только два раза. Первого числа челябинский клуб в Нагорном уступил «Торпедо» (0:2).

    Далее в Латвии подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх над «Динамо» Рига (4:3). Позже дома «медведи» были разгромлены СКА (1:5) и «Йокеритом» (2:5).

    Затем в родных стенах «Трактор» сумел обыграть «Сибирь» (2:0). А в последнем на сегодняшний день матче коллектив Анвара Гатиятулина оказался слабее «Барыса» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.04, а на победу «Трактора» — 2.70.

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    В последнем поединке екатеринбуржцы смогли выпутаться из неприятной полосы. Свой успех команда может развить и в матче с «Трактором», который в последнее время немного сдал.

    Но даже не в самой оптимальной форме «танкисты» способны оказать сопротивление любому сопернику. Поэтому встреча на «Уралец-Арене» обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.70. 0

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    «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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