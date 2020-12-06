«Северсталь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Авангард». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 6 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Авангард».

«Северсталь»

Череповецкий коллектив снова идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. В 32 играх регулярного сезона команда набрала 34 очка.

В 20-х числах прошлого месяца «Северсталь» смогла добыть две победы кряду в основное время. Череповецкому клубу посчастливилось разгромить «Магнитку» на ее льду (4:1), после чего «стальные» дома обыграли «Витязь» (2:1).

Но после двух удачных матчей подопечные Андрея Разина снова начали терять баллы в играх с топами. Сперва в родных стенах «Северсталь» потерпела поражение от СКА (2:3).

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Затем в Казани был разгром от «Ак Барса» (2:5), а в Ярославле гости крупно влетели «Локомотиву» (1:5). В последнем на сегодня матче команда Разина взяла верх над «Динамо» Рига в овертайме (4:3).

«Авангард»

Хоккейный клуб, представляющий Омск, в таблице Восточной конференции все еще идет вторым. В 31 матче регулярки он набрал 46 баллов, а разрыв между «Ак Барсом» составляет 4 очка.

Последний раз «Авангард» оставался ни с чем в поединке с «Амуром», который прошел 15 ноября в Хабаровске. На «Платинум Арене» гости уступили «тиграм» с минимальным перевесом (1:2).

С тех пор подопечные Боба Хартли только побеждают в основное время. Длится эта серия уже 6 поединков. В первой игре такого достойного отрезка «ястребы» поквитались с «Амуром» (3:2).

Затем «Авангард» одержал верх над «Барысом» (5:2) и разгромил «Ак Барс» (3:0). Далее омичи снова победили «Амур» (4:2), прихлопнули «Куньлунь» (2:1) и еще раз раскатали «Ак Барс» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» в этом матче оценивается в 5.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Авангарда» — 1.53.

Команда Боба Хартли сейчас сносит всех на своем пути. Однако, несмотря на шесть побед кряду, только в двух встречах «ястребы» забили больше 3 голов.

Чаще омичи, лидируя в счете, довольствуются малым. Поэтому «Северсталь» дома может закрыться у своих ворот и не позволит гостям их разгромить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангард» меньше 3.5 с коэффициентом 1.62. 0