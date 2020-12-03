«Амур» — «Спартак». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Платинум Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Спартак».

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска закрепился на десятом месте в таблице Восточной конференции. Приняв участие в 33 играх регулярного первенства, команда набрала 26 очков.

В последних четырех домашних матчах «Амур» дважды проиграл. В одном из поединков на «Платинум Арене» «тигры» уступили «Динамо» Минск (1:2).

Затем было две встречи с «Авангардом». В одной хабаровчане победили (2:1), а в другой потерпели поражение (2:3). Позже команда Сергея Светлова взяла верх над «Магниткой» в овертайме (2:1).

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С того момента «Амур» провел 4 матча на выезде. В гостях подопечные Светлова уступили СКА (3:5), прихлопнули «Куньлунь» (4:2), а также потерпели поражения от «Авангарда» (2:4) и «Динамо» Москва (2:3).

«Спартак»

Столичный клуб в 31 поединке регулярного сезона заработал 34 балла. В Западной конференции команда находится на шестом месте и отстает от топ-5 на 4 пункта.

С 1 по 18 ноября «Спартак» провел достойную серию из пяти матчей без поражений. Началась она с домашней победы над «Авангардом» в овертайме (2:1). А затем красно-белые в дополнительное время обыграли и ЦСКА (4:3).

Далее «Спартак» дважды сразился с «Витязем» в Подольске. Оба раза москвичи победили (7:3; 3:1). В следующем поединке команда Олега Знарка прихлопнула «Северсталь» в овертайме (4:3).

А в пяти последних матчах «Спартак» четырежды проиграл. Уступил столичный клуб «Салавату Юлаеву» по буллитам (1:1, 2:3) и «Нефтехимику» (2:5). А после победы над «Сочи» (5:3) «гладиаторы» влетели «Барысу» (1:2) и «Сибири» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.00, а на победу «Спартака» — 2.46.

Несмотря на свои частые поражения, «Амур» достаточно много забивает. В четырех последних матчах из пяти хабаровский клуб забрасывал соперникам минимум парочку шайб.

Дома команда Светлова сможет вколотить несколько голов и «Спартаку», который опять начал часто проигрывать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 с коэффициентом 1.59. 0