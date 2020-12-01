ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета«Арсенал» изголодался по голам. Артете нужно решать проблему с атакой «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства Фрагмент матчаНичья в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» вернулись на первое место в АПЛ
  • 20:35
    • Немецкий футбольный союз выразил поддержку Леву
  • 20:16
    • Впервые в истории женщина-арбитр обслужит матч Лиги чемпионов
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Автомобилист»
  • 19:08
    • Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»
  • 18:02
    • Клебо не будет участвовать в гонках Кубка мира до конца года
  • 17:52
    • Дзюба полетит с «Зенитом» на матч с «Брюгге»
  • 17:35
    • Избран новый глава Всероссийской федерации легкой атлетики
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Северсталь» достойно выступить в Ярославле?

    «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Северсталь»
    «Северсталь» в недавней игре с «Ак Барсом»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене-2000» 1 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Северсталь».
    ×
    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.85
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Ярославская команда надежно закрепила за собой третью строчку в таблице Западной конференции. В 30 встречах она набрала 42 очка и оторвалась от четвертого клуба на 4 пункта.

    Однако в семи последних матчах «Локомотив» потерпел 5 поражений. Эта проблемная серия началась 12 ноября, когда на своем льду «железнодорожники» уступили «Автомобилисту» (1:2).

    А затем «Локо» проиграл ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4). Собственные неудачи подопечным Андрея Скабелки удалось разбавить 21 ноября, когда команда из Ярославля победила «Динамо» Рига (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже «Локомотив» в дополнительное время уступил «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4). А еще в одной встрече с белорусским соперником «Локо» оказался сильнее в овертайме (3:2).

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. В 30 поединках регулярного первенства стальной команде удалось набрать 32 очка.

    Однако в последних матчах «Северсталь» выступает не очень убедительно. Как и «Локо», эта команда потерпела 5 поражений в 7 недавних матчах. Одно из них череповецкий клуб пережил 14 ноября в битве со СКА (0:2).

    А затем подопечные Андрея Разина уступили «Спартаку» в дополнительное время (3:4) и крупно влетели «Витязю» (1:4). Но позже «стальные» раскатали «Металлург» Мг (4:1) и взяли реванш у «Витязя» (2:1).

    После двух неплохих поединков команда Андрея Разина вновь проиграла. На своем льду «Северсталь» не справилась со СКА (2:3), а 29 ноября было гостевое поражение от «Ак Барса» (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.45, а на победу «Северстали» — 7.10.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Безусловно, «Локо» по делу считается фаворитом предстоящего матча. Вот только в последнее время ярославцы утратили превосходную форму. Игровой спад «Локомотива» может оказаться на руку «стальным».

    В последних пяти очных поединках череповецкая команда добыла 1 победу. А в проигранных матчах она ни разу не уступила соперникам с разницей в 3 или более шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2.5 за 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     «Лацио» — «Зенит»
  • Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
    • 02:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры