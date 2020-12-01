«Локомотив» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене-2000» 1 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Северсталь».

«Локомотив»

Ярославская команда надежно закрепила за собой третью строчку в таблице Западной конференции. В 30 встречах она набрала 42 очка и оторвалась от четвертого клуба на 4 пункта.

Однако в семи последних матчах «Локомотив» потерпел 5 поражений. Эта проблемная серия началась 12 ноября, когда на своем льду «железнодорожники» уступили «Автомобилисту» (1:2).

А затем «Локо» проиграл ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4). Собственные неудачи подопечным Андрея Скабелки удалось разбавить 21 ноября, когда команда из Ярославля победила «Динамо» Рига (3:1).

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Позже «Локомотив» в дополнительное время уступил «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4). А еще в одной встрече с белорусским соперником «Локо» оказался сильнее в овертайме (3:2).

«Северсталь»

Хоккейный клуб из Череповца идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. В 30 поединках регулярного первенства стальной команде удалось набрать 32 очка.

Однако в последних матчах «Северсталь» выступает не очень убедительно. Как и «Локо», эта команда потерпела 5 поражений в 7 недавних матчах. Одно из них череповецкий клуб пережил 14 ноября в битве со СКА (0:2).

А затем подопечные Андрея Разина уступили «Спартаку» в дополнительное время (3:4) и крупно влетели «Витязю» (1:4). Но позже «стальные» раскатали «Металлург» Мг (4:1) и взяли реванш у «Витязя» (2:1).

После двух неплохих поединков команда Андрея Разина вновь проиграла. На своем льду «Северсталь» не справилась со СКА (2:3), а 29 ноября было гостевое поражение от «Ак Барса» (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.45, а на победу «Северстали» — 7.10.

Безусловно, «Локо» по делу считается фаворитом предстоящего матча. Вот только в последнее время ярославцы утратили превосходную форму. Игровой спад «Локомотива» может оказаться на руку «стальным».

В последних пяти очных поединках череповецкая команда добыла 1 победу. А в проигранных матчах она ни разу не уступила соперникам с разницей в 3 или более шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2.5 за 1.65. 0