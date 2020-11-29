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    Окажется ли удачным выезд «Динамо» Минск в Ярославль?

    «Локомотив» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Минск
    Райан Спунер
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Арене-2000» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Минск.
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
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  • 5.30
  • 2
  • 6.00
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    «Локомотив»

    Ярославский клуб уверенно закрепился в тройке сильнейших Западной конференции. За 29 матчей он заработал 40 очков, однако от лидерской позиции команду отделяют аж 9 пунктов.

    С 30 октября по 10 ноября «Локомотив» победил в трех встречах кряду. На «Арене-2000» хозяева обыграли «Динамо» Москва (3:2), раскатали «Динамо» Минск (4:1) и разнесли «Барыс» (7:2).

    Но с середины этого месяца команда Андрея Скабелки часто начала проигрывать. В трех встречах после поединка с «Барысом» ярославцы уступили «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4).

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    А позже «железнодорожники» смогли обыграть «Динамо» Рига (3:1). Однако в двух последних гостевых матчах «Локо» в дополнительное время оказалось слабее «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4).

    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии замыкают пятерку лидеров в зачете Западной конференции. В 29 играх чемпионата клуб из Минска заработал 36 очков. Столько же баллов имеет и московское «Динамо», идущее четвертым.

    В начале ноября «Динамо» Минск крупно влетело «Локомотиву» (1:4). Однако в четырех следующих встречах «зубры» были непобедимы.

    В трех гостевых матчах белорусская команда одержала верх над «Сибирью» (6:0), «Амуром» (2:1) и «Барысом» (4:1). А затем на своем льду коллектив из Минска переиграл «Сочи» в дополнительное время (3:2).

    Прервать отрезок без поражений сумел ЦСКА 21 ноября. Тогда «Динамо» Минск уступило с крупным счетом (1:5). В двух последних матчах «зубры» в овертайме взяли верх над «Локомотивом» (2:1) и «Витязем» (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 5.10, а на победу «Динамо» Минск — 5.80.

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    В предстоящем поединке в составе белорусской команды могут не сыграть сразу 6 хоккеистов. Однако биться на равных с «Локо» гости все равно способны, учитывая, что ярославцы проиграли 5 из 6 недавних матчей.

    Команда Скабелки немного сбавила обороты, чем должен воспользоваться клуб из Минска. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +2 за 1.71. 0

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    «Локомотив» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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