«Барыс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Барыс Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Авангард».

«Барыс»

Хоккейный клуб из Казахстана идет сейчас восьмым в таблице Восточной конференции. За 23 поединка регулярного первенства он заработал 25 очков.

В последнем матче октября «Барыс» сумел выпутаться из четырехматчевой серии без побед. В тот день «снежные барсы» у себя дома одержали верх над «Куньлунем» (2:1).

В двух следующих встречах команда Юрия Михайлиса также добыла две победы в основное время, обыграв «Динамо» Рига (2:1) и «Северсталь» (3:1). А 10 ноября казахстанцы дома были разбиты «Локомотивом» (2:7).

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После провальной игры с «Локо» «Барыс» сумел победить «Нефтехимик» в гостях (2:1). А в двух последних матчах на своем льду команда Михайлиса уступила «Динамо» Минск (1:4) и «Магнитке» по буллитам (1:1, 2:3).

«Авангард»

Команда из Омска пока никуда не делась со второго места в таблице Восточной конференции. В 26 игр регулярного сезона она набрала 36 очков. А разрыв между лидерами составляет 4 пункта.

Совсем недавно у «Авангарда» также была не очень удачная серия из трех встреч без побед. В одном из таких поединков «ястребы» в Санкт-Петербурге крупно проиграли СКА (2:5).

В двух следующих матчах подопечные Боба Хартли не могли справиться с соперниками в овертайме. В дополнительное время омичи уступили «Динамо» Москва (2:3) и «Спартаку» (1:2).

А в четырех недавних играх после перерыва на Евротур «Авангард» победил «Сочи» (3:2) и «Сибирь» (4:1), после чего уступил «Амуру» (1:2), но позже взял у «тигров» реванш (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.12.

В последних матчах у обеих команд видны проблемы с результативностью. На очном противостоянии это может отразиться негативно.

На своем льду «Барыс» будет играть закрыто, что может доставить дискомфорт гостям грядущего поединка. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.67. 0