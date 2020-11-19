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    Сдержит ли «Торпедо» натиск хозяев матча в Казани?

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Торпедо»
    Крис Уайдмэн
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2020 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    В 27 встречах регулярного сезона команда, базирующаяся в Казани, заработала 40 очков. Благодаря этому она лидирует в турнирной таблице Восточной конференции и опережает ближайших преследователей на 2 пункта.

    После провального матча в Хабаровске, в котором «Ак Барс» проиграл «Амуру» (1:7), казанцы добыли 6 побед в семи встречах. С 23 октября по 10 ноября команда выиграла четыре поединка кряду.

    В этих матчах подопечные Дмитрия Квартальнова взяли верх над «Барысом» (3:1), «Нефтехимиком» (3:2), «Сибирью» (5:3) и «Торпедо» (6:2).

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    А 12 числа эту серию прервал «Трактор». В Челябинске гости потерпели поражение (1:2). Однако в двух недавних встречах «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» переиграл «Нефтехимик» (3:2) и «Автомобилист» (3:0).

    «Торпедо»

    Представители Нижнего Новгорода занимают на данный момент девятое место в зачете Восточной конференции. В 25 поединках регулярного первенства эта команда заработала 24 очка.

    На данном этапе сезона «Торпедо» продолжает штормить в разные стороны. Нестабильная игра «автозаводцев» становится причиной необязательных потерь очков.

    С 30 октября по 12 ноября команда Дэвида Немировски провела 4 матча в Нижнем Новгороде. И только в двух из них «волжане» победили. В одном из поединков они раскатали «Динамо» Минск (6:3).

    Но в следующей игре «Торпедо» оказалось слабее «Амура» в дополнительное время (3:4). Еще одно поражение «автозаводцы» потерпели от «Ак Барса» (2:6), после чего они прихлопнули «Куньлунь» (2:0). А 17 ноября «волжане» уступили «Сибири» в гостях (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.35, а на победу «Торпедо» — 6.00.

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    Недавний очный поединок закончился для команды Дэвида Немировски разгромным поражением (2:6). Однако в последнем их матче в Казани «автозаводцы» и сами раскатали «Ак Барс» (4:1).

    Сейчас коллектив Квартальнова выступает здорово и заслуженно лидирует в Востоке. Дома он разберется с нестабильным соперником, но без крупного счета. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой +2 за 1.71. 0

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    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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