«Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — ЦСКА.

«Динамо» Москва

В турнирной таблице Западной конференции эта столичная команда находится на шестой строчке. За 20 матчей регулярного первенства она раздобыла 22 балла.

«Динамо» Москва не так давно встречалось с «армейцами». Это был матч 18 октября, в котором бело-голубые оказались слабее коллектива Игоря Никита (1:2).

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова дома принимали «Динамо» Минск. Поединок на «ВТБ Арене» закончился разгромной победой хозяев (5:2).

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Затем «Динамо» Москва на своем льду было разбито «Витязем» (1:5), после чего бело-голубые переиграли «Авангард» в овертайме (3:2). В недавнем матче команда Крикунова уступила «Локомотиву» (2:3).

ЦСКА

Другая команда из Москвы уверенно лидирует в таблице Западной конференции. В 22 играх регулярного первенства «кони» заработали 36 очков и оторвались от СКА на 9 баллов, а от «Локо» — на 4.

После двух разгромных поражений кряду от «Металлурга» Мг (4:6) и «Йокерита» (2:5) ЦСКА принял участие еще в шести поединках, победив в пяти из них.

На своем льду подопечные Игоря Никитина обыграли СКА (3:1) и «Динамо» Москва (2:1). А в следующем домашнем матче «армейцы» потерпели поражение от «Торпедо» в дополнительное время (2:3).

В трех последних играх ЦСКА никому не уступал. С 23 по 29 октября «кони» разгромили «Динамо» Минск (5:1), переиграли «Куньлунь» (3:2) и «Спартак» в овертайме (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва в столичном дерби оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу ЦСКА — 2.21.

В четырех последних матчах с участием бело-голубых команды забивали 4+ гола за игру. ЦСКА также сейчас выступает результативно.

Логично предположить, что и в московском дерби заброшенных шайб будет много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65. 0