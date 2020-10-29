«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 29 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак»

В таблице Западной конференции этот столичный клуб находится на восьмом месте. За 20 поединков регулярного первенства «народная команда» раздобыла 20 баллов.

«Спартак» продолжает страдать в защите. В 20 играх столичный коллектив успел пропустить уже 58 шайб. Хуже дела в обороне только у «Сочи» — 62 пропущенных гола.

В последних пяти играх команде Олега Знарка удалось добыть три победы в основное время. Одна из них была завоевана в матче с «Динамо» Минск 18 октября (3:0).

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А после поражения от «Локомотива» в послематчевых бросках (0:0, 0:2) «Спартак» разгромил СКА (4:1) и «Сочи» (4:1). В недавней встрече красно-белые потерпели поражение от «Северстали» (3:4).

ЦСКА

Другая столичная команда уже давно комфортно располагается на первой строчке в таблице Западной конференции. В 21 игре «кони» заработали 34 балла.

От «Локо» и СКА московский клуб оторвался на 5 и 7 пунктов соответственно. Кроме того, сейчас у ЦСКА один из лучших показателей в атаке среди других команд Запада — 64 гола.

В недавних пяти матчах регулярки подопечные Игоря Никитина сумели завоевать 4 победы в основное время. Две из них ЦСКА заработал в играх со СКА (3:1) и «Динамо» Москва (2:1).

А 21 октября «армейцы» неожиданно уступили «Торпедо» в дополнительное время (2:3). Но позже ЦСКА разгромил минское «Динамо» (5:1) и одолел «Куньлунь» (3:2).

Прогноз и ставка

В предстоящем дерби победа «Спартака» оценивается в 4.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу ЦСКА — 1.77.

Несмотря на разные игровые задачи и состояние команд, соперники из одного города выкладываются на максимум, чтобы выйти победителем в дерби.

В очных встречах московские коллективы уже шесть матчей кряду забивали друг другу 7 голов в среднем. Очередная рубка в столице также будет результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.79. 0