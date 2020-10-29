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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
    Константин Окулов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 29 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Спартак»

    В таблице Западной конференции этот столичный клуб находится на восьмом месте. За 20 поединков регулярного первенства «народная команда» раздобыла 20 баллов.

    «Спартак» продолжает страдать в защите. В 20 играх столичный коллектив успел пропустить уже 58 шайб. Хуже дела в обороне только у «Сочи» — 62 пропущенных гола.

    В последних пяти играх команде Олега Знарка удалось добыть три победы в основное время. Одна из них была завоевана в матче с «Динамо» Минск 18 октября (3:0).

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    А после поражения от «Локомотива» в послематчевых бросках (0:0, 0:2) «Спартак» разгромил СКА (4:1) и «Сочи» (4:1). В недавней встрече красно-белые потерпели поражение от «Северстали» (3:4).

    ЦСКА

    Другая столичная команда уже давно комфортно располагается на первой строчке в таблице Западной конференции. В 21 игре «кони» заработали 34 балла.

    От «Локо» и СКА московский клуб оторвался на 5 и 7 пунктов соответственно. Кроме того, сейчас у ЦСКА один из лучших показателей в атаке среди других команд Запада — 64 гола.

    В недавних пяти матчах регулярки подопечные Игоря Никитина сумели завоевать 4 победы в основное время. Две из них ЦСКА заработал в играх со СКА (3:1) и «Динамо» Москва (2:1).

    А 21 октября «армейцы» неожиданно уступили «Торпедо» в дополнительное время (2:3). Но позже ЦСКА разгромил минское «Динамо» (5:1) и одолел «Куньлунь» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем дерби победа «Спартака» оценивается в 4.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу ЦСКА — 1.77.

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    Несмотря на разные игровые задачи и состояние команд, соперники из одного города выкладываются на максимум, чтобы выйти победителем в дерби.

    В очных встречах московские коллективы уже шесть матчей кряду забивали друг другу 7 голов в среднем. Очередная рубка в столице также будет результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.79. 0

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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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