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    Окажется ли легким для «Ак Барса» матч с «Нефтехимиком»?

    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 27 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Нефтехимик»
    Артем Галимов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 27 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2020 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 20:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанская команда в 21 матче набрала 30 очков. Благодаря этому она пока возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего конкурента за лидерство на 1 балл.

    В октябре «Ак Барс» успел выйти на лед 10 раз. В шести матчах текущего месяца представители Казани проиграли. Но в последних пяти играх «барсам» удалось трижды завоевать очки в основное время.

    Одна из этих побед была добыта 14 октября. Тогда «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» разгромил «Амур» (4:0). А затем было поражение от «Барыса» в овертайме (0:1).

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    В следующем матче подопечные Дмитрия Квартальнова переиграли «Сибирь» (3:1), после чего они провалились в Хабаровске, крупно влетев «Амуру» (1:7). В недавнем поединке казанцы взяли реванш у «Барыса» (3:1).

    «Нефтехимик»

    В турнирной таблице Восточной конференции представители Нижнекамска опустились на 11 позицию. За 17 матчей КХЛ они сумели набрать всего 12 баллов.

    В этих играх «Нефтехимик» успел пропустить 65 шайб, что является третьим худшим показателем в Востоке. В октябре «волки» проиграли 5 встреч в основное время.

    Сперва были крупные поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) и «Металлурга» Мг (1:4). Затем подопечные Вячеслава Буцаева одолели «Ак Барс» в дополнительное время (3:2).

    А после победы над «Магниткой» 16 октября (3:2) «Нефтехимик» был разгромлен «Трактором» (3:6), «Автомобилистом» (2:5) и «Локомотивом» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 1.37, ничья оценивается в 5.95, а победа «Нефтехимика» — в 7.80.

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    В большинстве официальных матчей между этими клубами в Казани «Ак Барс» играет результативно и выходит победителем.

    Грядущий поединок со страдающим «Нефтехимиком» не станет исключением. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 2.23. 0

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    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 27 октября 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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