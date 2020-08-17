«Чикаго» — «Вегас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Чикаго» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 17 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Вегас».

«Чикаго»

В контрольном матче 30 июля команда из Чикаго, штат Иллинойс, прихлопнула «Сент-Луис» (4:0). А затем она выиграла в трех поединках серии плей-офф из четырех.

1 августа «Чикаго» одержал верх над «Эдмонтоном» (6:4), а через 3 дня уже «Ойлерз» праздновали победу (6:3). Затем «дрозды» еще раз взяли верх (4:3).

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В последнем матче серии «Би-хокс» также оказались сильнее (3:2). А в плей-офф Кубка Стэнли коллектив Джереми Коллитона играет с «Вегасом». Все три матча его команда провалила.

Сперва «Чикаго» уступил «золотым отбросам» крупно (1:4), а позже он проиграл в дополнительное время (3:4). В поединке 16 августа «Вегас» снова был победителем (2:1),

«Вегас»

После возобновления сезона НХЛ команда из пригорода Лас-Вегаса, штат Невада, провела контрольный матч против «Аризоны», в котором она добыла убедительную победу (4:1).

Затем в групповом раунде «Вегас» одержал верх над «Далласом» (5:3), «Сент-Луисом» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3). В посеве 1/4 Запада подопечные Питера Дебура финишировали первыми.

Удачная серия «золотых отбросов» продолжилась и в Кубке Стэнли. В стартовой игре против «Чикаго» клуб из Лас-Вегаса оказался сильнее (4:1).

14 августа «Вегас» победил «дроздов» в дополнительное время (4:3), а через пару дней он выиграл с минимальным разрывом (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Чикаго» в этой встрече оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Вегаса» — 1.89.

После рестарта сезона «Вегас» еще никому не проигрывал. Кроме того, подопечным Дебура не хотелось бы откладывать выход в следующий раунд еще на 1 матч. Его команда попытается сыграть осторожно и добыть нужный результат в 4 игре.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.64. 0