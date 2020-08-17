ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Чемпионская стабильность. Питерцы победили в Ростове в меньшинстве ЦСКА — «Тамбов»Справились без Гайча. Дебютный гол Шкурина вывел ЦСКА в лидеры Хоккеисты «Тампы»НХЛ. Свечников не доиграл матч с «Бостоном», Кучеров отметился ассистом в игре с «Коламбусом»
  • 08:54
    • Гвардиола пообещал однажды вывести «МанСити» в полуфинал ЛЧ
  • 08:44
    • Миочич победил Кормье и сохранил чемпионский пояс UFC
  • 08:09
    • «Портленд» завоевал последнюю путевку в плей-офф НБА
  • 23:50
    • Дубль Дембеле помог «Лиону» обыграть «Ман Сити» в четвертьфинале ЛЧ
  • 21:58
    • Гол Ловрена помог «Зениту» обыграть «Ростов»
  • 20:56
    • Гол Миранчука принес «Локо» победу над «Краснодаром»
  • 20:00
    • ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов»
    Все новости спорта

    Решающий матч серии пройдет осторожно

    «Чикаго» — «Вегас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Вегас»
    Давид Кампф
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Чикаго» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 17 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Вегас».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Августа 2020 года
    Чикаго
  • Кубок Стэнли
    •  Чикаго 01:30 Вегас Вегас
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Чикаго»

    В контрольном матче 30 июля команда из Чикаго, штат Иллинойс, прихлопнула «Сент-Луис» (4:0). А затем она выиграла в трех поединках серии плей-офф из четырех.

    1 августа «Чикаго» одержал верх над «Эдмонтоном» (6:4), а через 3 дня уже «Ойлерз» праздновали победу (6:3). Затем «дрозды» еще раз взяли верх (4:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В последнем матче серии «Би-хокс» также оказались сильнее (3:2). А в плей-офф Кубка Стэнли коллектив Джереми Коллитона играет с «Вегасом». Все три матча его команда провалила.

    Сперва «Чикаго» уступил «золотым отбросам» крупно (1:4), а позже он проиграл в дополнительное время (3:4). В поединке 16 августа «Вегас» снова был победителем (2:1),

    «Вегас»

    После возобновления сезона НХЛ команда из пригорода Лас-Вегаса, штат Невада, провела контрольный матч против «Аризоны», в котором она добыла убедительную победу (4:1).

  • НХЛ объявила финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»
  • Читайте по теме

    • Затем в групповом раунде «Вегас» одержал верх над «Далласом» (5:3), «Сент-Луисом» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3). В посеве 1/4 Запада подопечные Питера Дебура финишировали первыми.

    Удачная серия «золотых отбросов» продолжилась и в Кубке Стэнли. В стартовой игре против «Чикаго» клуб из Лас-Вегаса оказался сильнее (4:1).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    14 августа «Вегас» победил «дроздов» в дополнительное время (4:3), а через пару дней он выиграл с минимальным разрывом (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» в этой встрече оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Вегаса» — 1.89.

    После рестарта сезона «Вегас» еще никому не проигрывал. Кроме того, подопечным Дебура не хотелось бы откладывать выход в следующий раунд еще на 1 матч. Его команда попытается сыграть осторожно и добыть нужный результат в 4 игре.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.64. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Шицзячжуан Эвер Брайт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Велес — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мьельбю — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливингстон — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Чайка — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Балтика — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020     «Зенит»
  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
    • 01:57 12/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Чикаго» — «Вегас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года. Прогноз на «Чикаго» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры