«Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Тампой». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 16 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй».

«Коламбус»

В предсезонном матче 31 июля коллектив из Колумбуса, штат Огайо, сыграл с «Бостоном». В этом поединке «пушки» разгромили своих соперников (4:1).

А в серии плей-офф «Коламбус» сразился с «Торонто». В стартовой встрече подопечные Джона Тортореллы одержали победу (2:0).

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Однако позже «мундиры» потерпели поражение (0:3). Затем «пушки» обыграли «кабанов» в овертайме (4:3), но на следующий день они и сами уступили в дополнительное время (3:4).

В решающем матче «Коламбус» выиграл (3:0). А Кубок Стэнли «мундиры» начали с поражения от «Тампы-Бэй» в пятом овертайме (2:3). Вторая встреча завершилась победой команды Тортореллы (3:1).

«Тампа-Бэй»

В контрольном матче 29 июля команда из Тампы сразилась с «Флоридой». В этом поединке «молнии» разгромили «котов» (5:0).

Затем коллектив Джона Купера трижды сыграл в группе Восточной конференции. Набрав 4 очка, «Тампа-Бэй» финишировала в таблице на второй строчке.

Сперва «молнии» по буллитам победили «Вашингтон» (2:2, 2:1), а позже они одержали верх над «Бостоном» (3:2). В заключительном поединке подопечные Купера были разбиты «Филадельфией» (1:4).

В стартовой игре Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» победила «Коламбус» в пятом овертайме (3:2). А вот в матче 13 августа она оказалась слабее «мундиров» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.04.

Наши прогноз и ставка — победа «Коламбуса» или ничья с коэффициентом 1.74. 0