ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ «Спартак» — «Ахмат»РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат», ЦСКА примет «Тамбов» «Тампа-Бэй» — «Коламбус»НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»
  • 21:54
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Ахмат»
  • 21:07
    • Гризманн остался в запасе «Барселоны» на матч с «Баварией»
  • 19:58
    • «Арсенал» уступил «Уфе», заканчивая матч вдевятером
  • 21:30
    • У защитника «Барселоны» выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»
  • 20:52
    • «Сочи» сыграл вничью с «Химками»
  • 19:49
    • ESPN: «Барселона» уволит Сетьена
  • 19:37
    • Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта

    Кто завоюет нужный результат в третьем матче серии?

    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
    Брэйден Поинт
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Тампой». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 16 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Августа 2020 года
    Коламбус
  • Кубок Стэнли
    •  Коламбус 02:30 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Коламбус»

    В предсезонном матче 31 июля коллектив из Колумбуса, штат Огайо, сыграл с «Бостоном». В этом поединке «пушки» разгромили своих соперников (4:1).

    А в серии плей-офф «Коламбус» сразился с «Торонто». В стартовой встрече подопечные Джона Тортореллы одержали победу (2:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Однако позже «мундиры» потерпели поражение (0:3). Затем «пушки» обыграли «кабанов» в овертайме (4:3), но на следующий день они и сами уступили в дополнительное время (3:4).

    В решающем матче «Коламбус» выиграл (3:0). А Кубок Стэнли «мундиры» начали с поражения от «Тампы-Бэй» в пятом овертайме (2:3). Вторая встреча завершилась победой команды Тортореллы (3:1).

    «Тампа-Бэй»

    В контрольном матче 29 июля команда из Тампы сразилась с «Флоридой». В этом поединке «молнии» разгромили «котов» (5:0).

  • НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»
  • Состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли
  • Сегодня

    • Затем коллектив Джона Купера трижды сыграл в группе Восточной конференции. Набрав 4 очка, «Тампа-Бэй» финишировала в таблице на второй строчке.

    Сперва «молнии» по буллитам победили «Вашингтон» (2:2, 2:1), а позже они одержали верх над «Бостоном» (3:2). В заключительном поединке подопечные Купера были разбиты «Филадельфией» (1:4).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В стартовой игре Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» победила «Коламбус» в пятом овертайме (3:2). А вот в матче 13 августа она оказалась слабее «мундиров» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.04.

    Наши прогноз и ставка — победа «Коламбуса» или ничья с коэффициентом 1.74. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Гуанчжоу Фули
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Витесс
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры