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    Ожидать ли много голов от игры «Вегаса»?

    «Чикаго» — «Вегас». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Вегас»
    «Чикаго» — «Вегас»
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Чикаго» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 16 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Вегас».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Августа 2020 года
    Чикаго
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    «Чикаго»

    Команда из Чикаго, штат Иллинойс, после паузы в хоккее вышла на лед 30 июля. В предсезонном поединке она разгромила «Сент-Луис» (4:0).

    В серии плей-офф «Чикаго» сразился с «Эдмонтоном». В первой игре подопечные Джереми Коллитона победили (6:4), а в следующей встрече его коллектив был слабее (3:6).

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    В матче 6 августа «ястребы» одержали верх со счетом 4:3. Спустя пару дней они также выиграли с минимальной разницей (3:2).

    А вот плей-офф Кубка Стэнли проходит для «Чикаго» неудачно. В двух матчах с «Вегасом» «Би-хокс» уступили в основное время (1:4) и в овертайме (3:4).

    «Вегас»

    Впервые после рестарта НХЛ команда из южного пригорода Лас-Вегаса сыграла 31 июля. В контрольном матче она легко разобралась с «Аризоной» (4:1).

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    • Позже в групповом раунде «Вегас» за три поединка заработал 6 баллов, а в таблице 1/4 Запада коллектив Питера Дебура занял в итоге первую строчку.

    В стартовой встрече группового раунда «золотые отбросы» одержали верх над «Далласом» (5:3), после чего победили «Сент-Луис» (6:4). В заключительном матче они в овертайме обыграли «Колорадо» (3:4).

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    Плей-офф Кубка Стэнли начался для «Вегаса» с яркой победы над «Чикаго» (4:1). А во втором поединке серии команда Дебура выиграла в дополнительное время (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.78, а на победу «Вегаса» — 1.91.

    В игре, где клуб из Лас-Вегаса ведет в серии со счетом 2:0, «Чикаго» постарается сократить разрыв. Однако «золотые отбросы» не позволят соперникам победить, да еще и с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.67. 0

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    «Чикаго» — «Вегас». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Чикаго» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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