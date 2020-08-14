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    Латвия может отказаться от проведения совместного с Белоруссией ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией находится под вопросом.

    Логотип ЧМ-2021
    Логотип ЧМ-2021

    «Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — цитирует Кариньша Delfi.lv

    Напомним, в Белоруссии после президентских выборов проходят массовые протесты. Митингующие вышли на улицы выразить протест против имеющей по их мнению место фальсификации результатов голосования.

    Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. 0

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